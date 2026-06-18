Las pausas para hidratarse, ya habituales en todos los partidos del Mundial 2026, generan polémica sobre su efecto en el ritmo de juego.

Consisten en dos pausas de tres minutos por tiempo para que los jugadores se hidraten, afronten el calor y reciban indicaciones del cuerpo técnico.

La medida, destinada a proteger a los jugadores tras las recientes olas de calor en Norteamérica, ha sido cuestionada por algunos seguidores que consideran innecesaria en partidos disputados en estadios con aire acondicionado.

Los detractores creen que estas pausas ofrecen a las televisiones más tiempo para anuncios y que, además, rompen el ritmo del partido cuando un equipo domina, lo que le hace perder impulso tras la reanudación.

Los datos muestran un efecto positivo

Pese a las críticas, las cifras de «Opta» muestran un aumento notable de las estadísticas ofensivas, sobre todo tras el descanso de la primera parte.

Hasta ahora se han marcado 33 goles en primeras partes: 14 antes del descanso y 19 después.

Los tiros aumentaron de 115 antes del descanso a 170 entre la pausa y el final del primer tiempo.

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Además, el promedio de goles esperados (xG) pasó de 11,6 a 17,0 tras el descanso, señal de mayor peligro ofensivo.

Además, crecieron las entradas al área (de 251 a 300), los toques dentro del área (de 214 a 282) y los centros (de 145 a 181) tras la reanudación.

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Superioridad ofensiva tras la pausa

De las 48 selecciones, 26 realizaron más disparos tras la pausa que antes; 11 mejoraron antes del descanso y 11 se mantuvieron iguales.

Aunque estos datos no prueban que la pausa para hidratarse sea la causa directa del mayor acierto ofensivo, sí muestran un cambio claro en el ritmo de los partidos tras el descanso, aspecto que se seguirá analizando durante el resto del torneo.

Como este sistema se mantendrá hasta el final del torneo, las selecciones deberán adaptarse a una realidad que podría convertirse en un factor táctico tan relevante como el desgaste físico.