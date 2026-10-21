El empate (2-2) resultó en gran medida justo entre el Bayern de Múnich y su visitante, el Arsenal, la noche de este miércoles en el estadio Allianz Arena, dentro de los partidos de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa, y además dejó al descubierto un factor positivo común a ambos equipos: la profundidad de plantilla y la capacidad para suplir las ausencias.

Por parte del Bayern, la ausencia de la estrella francesa Michael Olise, por sanción, no tuvo un gran impacto negativo en el ataque bávaro, que se mostró poderoso como de costumbre y generó numerosas ocasiones, aunque a veces faltó eficacia en el último toque.

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Asimismo, la ausencia de Joshua Kimmich —por el fallecimiento de su padre— no dejó un vacío en el centro del campo del gigante bávaro, ya que tanto Aleksandar Pavlovic como Tom Bischof ofrecieron una buena actuación, especialmente ante la dificultad de un rival que cuenta con un centro del campo de gran envergadura.

De igual modo, no fracasó la apuesta de Kompany por Alphonso Davies como extremo izquierdo en lugar de Luis Díaz, pues el canadiense marcó el primer gol de los locales, afianzando así su nombre entre las opciones disponibles para esa posición en el equipo bávaro.

Por el otro lado, el Arsenal —que no cuenta con Piero Hincapié, Christos Tzolis y William Saliba por lesión— no se mostró afectado por las ausencias; es más, la lesión de su estrella Bukayo Saka en el minuto diez y su temprana salida no impidieron que el equipo inglés se adelantara en el marcador (1-0) mediante el suplente Eberechi Eze, quien supuso un peligro constante para las defensas bávaras.

El pragmatismo de Kompany

En cuanto a los entrenadores, Vincent Kompany demostró una vez más que es capaz de ser realista y de variar sus métodos cuando la situación lo requiere, especialmente frente a rivales de primer nivel como el Arsenal.

El campeón de la Bundesliga jugó la primera parte con relativa cautela, apoyándose en mayor medida en los contraataques, lo que le dio el gol del empate (1-1) por medio de Davies.

Pero el Bayern mostró una cara diferente en la segunda parte —especialmente en la primera media hora— cuando dominó el balón y amenazó la portería del Arsenal en varias ocasiones, logrando marcar el gol que lo adelantaba mediante un penalti ejecutado por Harry Kane, antes de que Arteta y sus jugadores consiguieran recuperar el equilibrio en los últimos minutos y salir con un valioso punto de Múnich gracias al gol de Declan Rice.

El Arsenal domina la posesión y el Bayern es más peligroso

En el plano estadístico, el Arsenal tuvo la posesión del balón con un 54%, frente al 46% del Bayern de Múnich, y remató 14 veces por 13 del equipo alemán, aunque ambos conjuntos empataron en disparos al larguero y a los palos, con 5 cada uno.

La diferencia más clara se aprecia en los goles esperados: el valor de las ocasiones del Bayern alcanzó 2,51 goles esperados, frente a 1,40 del Arsenal, mientras que los bávaros tocaron el balón 29 veces en el área de los visitantes, por 21 del equipo londinense.

El Arsenal realizó 502 pases, frente a 433 del Bayern, mientras que los locales cometieron 15 faltas por 6 del Arsenal.



