Amrouche rechaza las tentaciones europeas y se aferra a la carta dorada del Al Ahly

El Al-Ahly egipcio ha zanjado la situación de su portero internacional Mostafa Shobeir, en lo referente a una posible salida durante el actual mercado de fichajes veraniego, ante el interés de varios clubes europeos por hacerse con sus servicios.

Según el sitio web «Africa Foot», el Al-Ahly recibió en las últimas horas una oferta del club danés Nordsjælland, por valor de 2,5 millones de dólares, para fichar a Mostafa Shobeir.

La directiva del club también recibió otra oferta de un club checo, en el marco de los esfuerzos de varios clubes europeos por incorporar al portero egipcio durante el mercado de verano.

Y a pesar de la multiplicidad de ofertas, la postura del Al-Ahly parece clara, después de que la directiva del club decidiera descartar la idea de la salida de Mostafa Shobeir durante el actual periodo de fichajes, al considerar al portero internacional uno de los elementos fundamentales en las filas del equipo para la próxima temporada.

Los números de Shobeir con el Al-Ahly reflejan la magnitud de su importancia dentro del equipo, ya que ha disputado 70 partidos con un total de 6.058 minutos jugados. La portería del guardameta ha encajado 44 goles durante estos partidos, mientras que logró mantener su portería a cero en 38 encuentros.

El sitio web «Africa Foot» supo que el marroquí Hossein Amotta, director técnico del Al-Ahly, cuenta enormemente con Mostafa Shobeir dentro de su proyecto deportivo con el equipo.

El entrenador marroquí considera que el portero internacional representa un elemento importante en su alineación, y pretende contar con él durante la próxima temporada, ante el deseo del Al-Ahly de competir por los grandes títulos y conquistar más campeonatos.

Por ello, el cuerpo técnico no incluye la salida de Mostafa Shobeir dentro de sus planes actuales, pese al creciente interés por parte de los clubes europeos.

El club francés Troyes había mostrado su interés en fichar a Mostafa Shobeir hace pocas semanas, según información exclusiva publicada por el sitio web «Africa Foot», sumándose a la lista de clubes europeos que siguen al portero egipcio.

En este contexto, los informes que hablaron de la posibilidad del traspaso de Shobeir a la liga italiana, concretamente a través del club Como, o al Nordsjælland, no concuerdan con la postura actual del Al-Ahly.

La directiva del Al-Ahly comunicó a los jugadores que ninguna oferta de traspaso será objeto de negociación por el momento, ante la decisión del club de conservar a sus elementos fundamentales y no prescindir de sus pilares durante el mercado de fichajes veraniego.

Por consiguiente, y a pesar de la oferta del Nordsjælland de 2,5 millones de dólares, junto a la oferta checa y el interés de varios clubes europeos, la salida de Shobeir del Al-Ahly durante el actual verano sigue siendo descartada, a la espera de cualquier nuevo acontecimiento que pueda surgir en la postura del club.