Amrouche, en respuesta a una pregunta de Kooora: el clásico entre Al Ahly y Zamalek no supera al derbi de Casablanca

El marroquí Houssine Ammouta, entrenador del Al Ahly egipcio, se negó a dar preferencia al derbi de El Cairo entre Al Ahly y Zamalek sobre el que enfrenta al Wydad y al Raja en Casablanca.

Ammouta disputó el primer derbi egipcio de su carrera este domingo por la noche en el estadio de El Cairo, donde dirigió al Al Ahly hacia la victoria sobre el Zamalek por 2-0 en la sexta jornada de la Liga Premier egipcia.

Anteriormente, Ammouta ya había dirigido al Wydad en victorias sobre el Raja en el derbi de Casablanca en la liga marroquí durante sus dos etapas con el equipo rojo.

En abril de 2017 ganó 1-0, antes de repetir su triunfo en octubre de 2022 con un 2-1.

Respondiendo a una pregunta de Kooora en la conferencia de prensa posterior a la cumbre egipcia sobre cuál es el derbi más ruidoso y potente de África, Ammouta dijo: "La afición es el secreto del éxito de los partidos de derbi en todas partes".

Y añadió: "Las aficiones del Al Ahly y del Zamalek ofrecieron unos cuadros artísticos magníficos antes y durante el partido de hoy, y aun así considero que el derbi de Casablanca tiene un sabor especial; la afición siempre está presente de forma masiva, llegando a 60.000 o 65.000 espectadores, y pueden ver los cuadros que presenta la afición".

El técnico marroquí continuó con una sonrisa: "No puedo dar preferencia a un derbi sobre el otro".

Sobre el derbi en el que sintió una mayor presión, Ammouta dijo: "La presión siempre está presente en los partidos de derbi. Cualquier entrenador o jugador que quiera evitar la presión y no sea capaz de soportarla no puede jugar en un equipo de alto nivel ni competir por los títulos".

Con esta victoria, el Al Ahly se colocó provisionalmente en la cima de la clasificación de la liga egipcia con 16 puntos, a la espera del partido del Pyramids, segundo clasificado con 15 puntos, contra el Ceramica Cleopatra mañana lunes en la sexta jornada.