El internacional marroquí Sofyan Amrabat, centrocampista del Ajax de Ámsterdam neerlandés, rompió su silencio para responder a las declaraciones de Mohamed Ouahbi, seleccionador de la primera selección de Marruecos, sobre las razones de su falta de disposición para representar al equipo nacional en la etapa actual, asegurando que su postura no está relacionada en absoluto con ser titular ni con el número de minutos que recibe.

Amrabat afirmó, en unas declaraciones a la cadena ESPN, que vincular su postura con su descontento por los minutos que recibía no refleja la realidad del asunto, expresando su extrañeza ante la interpretación de Ouahbi.

El seleccionador de la primera selección de Marruecos había vinculado el anuncio del jugador sobre su falta de disposición para representar al equipo nacional en la etapa actual con su descontento por su volumen de participación.

Amrabat negó que ser titular o el número de minutos fueran la causa de su postura, asegurando que ese asunto no fue el motivo detrás de su decisión.

Aclaró que su representación de la selección de Marruecos no depende de la naturaleza de su participación ni del tiempo que pasa dentro del campo.

Amrabat declaró: «No lo esperaba. El asunto es un poco extraño», subrayando que a lo largo de su carrera nunca ha exigido un puesto de titular, ni con los clubes en los que ha jugado ni con la selección nacional, y que nunca ha puesto eso como condición para representar a ningún equipo.

El centrocampista del Ajax de Ámsterdam insistió en que representar a la selección de Marruecos es motivo de un gran orgullo para él, considerando que vestir la camiseta de su país es el mayor honor que puede tener un jugador, con independencia del tiempo que participe en los partidos.

Amrabat aseguró que el valor de representar a la selección de Marruecos no se determina por el número de minutos, ya sea que el jugador dispute 90 minutos, 20, 10 o no participe en absoluto, señalando que su postura actual está completamente desligada de la cuestión de ser titular o de conseguir minutos de juego.