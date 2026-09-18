El internacional marroquí Sofyan Amrabat, centrocampista del Ajax de Ámsterdam neerlandés, rompió su silencio para responder a las declaraciones de Mohamed Ouahbi, seleccionador de la primera selección de Marruecos, sobre los motivos de su falta de disposición para representar al combinado nacional en el periodo actual, asegurando que su postura no está relacionada con ser titular ni con el número de minutos que disputa.

Amrabat afirmó, en unas declaraciones a la cadena "ESPN", que vincular su postura con su insatisfacción por los minutos que recibía no refleja la realidad del asunto, mostrando su sorpresa por la interpretación de Ouahbi.

El seleccionador de la primera selección de Marruecos había vinculado el anuncio del jugador de su falta de disposición para representar al combinado nacional en el periodo actual con su descontento por el volumen de su participación.

Amrabat negó que ser titular o el número de minutos fueran la causa de su postura, subrayando que ese asunto no fue el motivo detrás de su decisión.

Aclaró que representar a la selección de Marruecos no depende de la naturaleza de su participación ni del tiempo que pasa dentro del terreno de juego.

Amrabat declaró: "No me lo esperaba. Es algo un tanto extraño", insistiendo en que a lo largo de su trayectoria nunca reclamó un puesto de titular, ni con los clubes en los que jugó ni con la selección nacional, y que nunca puso ese asunto como condición para representar a ningún equipo.

El centrocampista del Ajax de Ámsterdam recalcó que representar a la selección de Marruecos es un motivo de gran orgullo para él, considerando que vestir la camiseta de su país es el mayor honor que un jugador puede tener, al margen de la duración de su participación en los partidos.

Amrabat aseguró que el valor de representar a la selección de Marruecos no se determina por el número de minutos, ya sea que el jugador dispute 90 minutos, 20, 10 minutos o no participe en absoluto, señalando que su postura actual está completamente desligada de la cuestión de ser titular o de obtener minutos de juego.