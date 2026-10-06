Luis de la Fuente, seleccionador de España, anunció la alineación del equipo para el partido ante Croacia, esta tarde del martes, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

España lidera su grupo con 9 puntos, fruto de 3 victorias, seguida de Inglaterra con 6 puntos, luego Croacia con 3 puntos, y por último la República Checa sin puntos.

España espera ganar esta noche y clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, mientras que Croacia busca reavivar sus esperanzas con un triunfo ante el campeón del mundo.

Tras los cambios que realizó en el partido anterior contra la República Checa, Luis de la Fuente decidió recuperar a la mayoría de sus titulares, como Unai Simón, Cubarsí, Cucurella y Oyarzabal, además de Pubill en la posición de lateral derecho, que fue titular ante Inglaterra y Croacia en el partido de ida.

La alineación de España fue la siguiente:

Unai Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena, Oyarzabal.





Por el otro lado, Slaven Bilic, entrenador de Croacia, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse a España, que fue la siguiente:

Dominik Livakovic, Stanisic, Josko Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Kristijan Jakic y Matanovic.



