Amplia campaña mediática contra el árbitro del Francia-Paraguay... ¡y una leyenda del Manchester United lo acusa de soborno!

La prensa deportiva internacional critica hoy al árbitro uzbeko Ilgiz Tantashov por sus polémicas decisiones en el Francia-Paraguay de octavos del Mundial 2026, que acabó 1-0.

En cambio, la prensa paraguaya lo defendió, y la cadena francesa «RMC» lo consideró adecuado.

El exfutbolista irlandés y leyenda del Manchester United, Roy Keane, afirmó: «Hoy mismo hay que abrir una investigación para averiguar si el árbitro y los árbitros de vídeo recibieron dinero antes del partido».

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La mayoría de los diarios deportivos internacionales coincidieron en que el nivel arbitral estuvo muy por debajo de lo exigido, sobre todo por la gran cantidad de entradas violentas durante el encuentro.

El partido registró 29 entradas de los paraguayos, pero el árbitro solo pitó 13 faltas y no mostró ninguna tarjeta, algo «sin precedentes» para Paraguay en un Mundial en 28 años.

Joe Hart declaró a la BBC que la actuación arbitral fue «impactante y vergonzosa», mientras que «Marca» y «Sport» hablaron de «demasiada indulgencia».

«Un partido sucio».

Roy Keane, en Sky Sports, lo tildó de «catástrofe» y «auténtica broma», y el periodista alemán Jan Hinkel, en Magenta TV, sentenció: «Ha sido un partido sucio y el árbitro perdió el control».

El periodista Colin Millar, de The Athletic, se mostró aliviado en X porque Francia salió del partido sin lesiones.

Dijo: «He visto muchos partidos amateurs y semiprofesionales, pero no creo haber visto nunca una actuación arbitral como esta. No tenía ningún interés en arbitrar, ni en aplicar las reglas, ni en proteger la seguridad de los jugadores. Lleva 13 años arbitrando partidos de la FIFA, y Francia tiene suerte de haber salido airosa sin lesiones graves».

En Francia, L’Équipe le puso un 1/10 por su «absoluta incompetencia» en un «festival de agresiones impunes», y que solo pitó penalti a favor de Désiré Doué tras la intervención del VAR, pese a haber ignorado una acción similar previa contra el extremo francés.

En RMC, Pascal Dubraz denunció «el juego engañoso de los paraguayos» y «la flagrante debilidad arbitral».

La prensa paraguaya lo defiende.

En contraste, la prensa paraguaya defendió al árbitro y afirmó que no cometió errores decisivos.

El diario ABC Color la calificó de «correcta, serena y adecuada, sin impacto negativo».

Y añadió: «El árbitro logró que el juego fluyera y dirigió el partido con equilibrio y sin incidentes».