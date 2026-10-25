El marroquí Houcine Ammouta, director técnico del primer equipo de fútbol del Al Ahly, realizó amplios cambios en la alineación de su equipo de cara al enfrentamiento ante el Kitara ugandés, en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Confederación Africana, en un paso que refleja su deseo de disputar el encuentro con elementos diferentes, buscando sellar la clasificación y continuar el recorrido continental.

El Al Ahly recibe a su rival Kitara esta tarde del domingo, en el estadio Internacional de El Cairo, en un partido que arranca a las siete de la tarde, hora de El Cairo, después de que el equipo egipcio lograra la victoria por 2-1 en el partido de ida que se disputó el pasado sábado.

Ammouta decidió realizar 8 cambios en la alineación con la que el Al Ahly disputó su último partido ante el Al Qanah en la Liga de Egipto, para dar la oportunidad a varios jugadores, con modificaciones en las tres líneas, en el marco de la preparación para el enfrentamiento continental.

La portería vivió el regreso de Mohamed El Shenawy a la alineación titular, tras ocupar el lugar de Mostafa Shobeir, mientras que la línea defensiva contó con la participación de Hadi Riad y Karim Fouad en lugar de Yasser Marei y Mohamed Hany.

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En el centro del campo, el entrenador marroquí apostó por Akram Tawfik y Mohamed Magdy Afsha, en lugar de Imam Ashour y Omar El Saei, mientras que Marwan Attia mantuvo su lugar en la alineación titular.

En cuanto a la línea ofensiva, Ammouta hizo un cambio total, al apoyarse en el trío formado por Hussein El Shahat, Sofiane Bendebka y Taher Mohamed Taher, en lugar de Achraf Bencharki, Moncef Bakrar y Ahmed Sayed Zizo, en busca de ofrecer un rendimiento ofensivo diferente ante el equipo ugandés.

A continuación, la alineación del Al Ahly ante el Kitara:

- Portería: Mohamed El Shenawy.

- Defensa: Tawfik Mohamed, Hadi Riad, Achraf Dari, Karim Fouad.

- Centro del campo: Akram Tawfik, Marwan Attia, Mohamed Magdy Afsha.

- Ataque: Hussein El Shahat, Sofiane Bendebka, Taher Mohamed Taher.

Mientras que en el banquillo de suplentes del Al Ahly ante el Kitara se sentaron: "Hamza Alaa, Yasser Marei, Ahmed Eid, Moncef Bakrar, Omar El Saei, Achraf Bencharki, Ahmed Sayed Zizo, Ahmed Nabil Koka, Mohamed Abdallah".

El Al Ahly entra en el enfrentamiento con la ventaja de la victoria en la ida por 2-1, pero aspira a confirmar su superioridad en el partido de vuelta y a sellar el billete de clasificación a la siguiente ronda del torneo africano, aprovechando que disputa el encuentro en su estadio y ante su afición.