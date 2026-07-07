Amota: «Entrenar al Al-Ahly es una oportunidad única; este es mi mensaje para medios y afición»

El marroquí Hussein Ammouta, nuevo técnico del Al-Ahly, ha iniciado su etapa con el «Castillo Rojo» con mensajes claros sobre los motivos que le llevaron a aceptar el cargo, También expuso su filosofía ante los medios: el éxito se logra en el campo, no ante las cámaras, y reconoció la enorme responsabilidad de dirigir uno de los clubes más importantes de África.

El Al-Ahly lo fichó para sustituir al danés Jes Torup y guiar al equipo en una temporada marcada por la Liga y la Copa de Egipto, además de la Copa Confederación Africana.

En su presentación afirmó: «No me gusta hablar en exceso ni aparecer ante los medios, así que espero no recibir presiones por ello. Daremos a la prensa la atención que merece, pero prefiero que se hable de lo que ocurre en el campo».

El nuevo entrenador del Al-Ahly añadió: «Me siento muy feliz por ser el primer técnico marroquí al frente de este club histórico, y estoy deseando trabajar con Wael Gomaa y todo el cuerpo técnico para alcanzar los objetivos del club y hacer felices a sus aficionados con la conquista de títulos».

Reconoció que aceptó el cargo porque «entrenar al Al-Ahly no se presenta todos los años y no lo dudé; espero lograr títulos y hacer felices a los aficionados».

Sobre su visión del equipo, añadió: «Ya seguía al Al-Ahly, pero verlo desde fuera no es lo mismo que trabajar dentro. Como aficionado lo disfrutas; como entrenador debes conocer cada día a los jugadores para construir un grupo competitivo».

Concluyó destacando la importancia de la afición del Al-Ahly: «Debemos aprovechar el enorme apoyo de la afición del Al-Ahly. Ya me he enfrentado al equipo en dos ocasiones y conozco bien el impacto de su público. Quien trabaje aquí debe estar preparado para la presión y convertirla en motivación para ganar títulos».