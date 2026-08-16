Rubén Amorim, entrenador del Milan, aseguró que no experimentó ningún sentimiento especial durante el enfrentamiento con su exequipo, el Manchester United, y recalcó que ahora se encuentra en el lugar donde quiere estar.

El Milan logró la victoria ante el Manchester United por 4-2, en su último partido amistoso de preparación para la nueva temporada, la noche del sábado, con lo que el conjunto italiano consiguió su primer triunfo durante la pretemporada de verano, antes del arranque de la Serie A.

El técnico portugués vivió una etapa turbulenta que se prolongó durante 14 meses en el estadio de Old Trafford, antes de asumir las riendas del Milan en junio, pero dejó claro que enfrentarse a su antiguo equipo no supuso ningún sentimiento adicional para él.

Amorim declaró a la cadena "Sky Sport Italia": "No. Para mí, fue simplemente un partido normal. Desde que firmé con el Milan, no he sentido nada hacia el Manchester United".

Y añadió: "Solo estoy orgulloso de haber estado en el Manchester United, y sigo queriendo al club, pero después de firmar con el Milan, no siento nada malo respecto a ningún asunto, porque estoy muy feliz y porque estoy en el lugar donde quiero estar. Solo quiero seguir aquí".

Y prosiguió: "Por supuesto, fue especial volver a jugar frente a ellos, pero quería conseguir la victoria en uno de los partidos de preparación de este verano, para presentarnos bien en la liga y dar una buena imagen ante nuestra afición, para que nos apoyen en nuestro primer partido".

El Milan remontó y pasó de ir por detrás a vencer por 4-2 al Manchester United, gracias a los goles de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos y Ruben Loftus-Cheek. El equipo de Amorim iniciará su andadura en la Serie A el próximo fin de semana, cuando visite al Torino.

Amorim también abordó tras el partido varios asuntos relacionados con la plantilla de su equipo, entre ellos el futuro de Rafael Leão y su decisión de dejar fuera de sus planes a varios jugadores.

El entrenador aseguró que Leão tendrá que "luchar por su puesto" ante la competencia de jugadores como Christian Pulisic y Alexis Saelemaekers, y agregó que no cree que la lesión del internacional portugués sea grave.

Amorim confirmó asimismo que Mike Maignan y Adrien Rabiot obtuvieron un periodo de descanso adicional a petición suya, y que regresarán al Milan el domingo, de cara al partido inaugural del equipo en la Serie A.