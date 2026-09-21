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Amorim también ha convencido a Capello: «Hemos visto enseguida los resultados, ahora esperamos a que el Milan integre a los nuevos y luego veremos lo que pasa»

AC Milán

El ex del AC Milan Fabio Capello, ahora comentarista de Sky Sport, analizó el momento del Milan de Ruben Amorim, que ayer derrotó por 3-0 al Lecce en San Siro

En La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello avala el crecimiento de Amorim y de su Milan. El club milanista ha subido hasta los 11 puntos, a dos del liderato de la clasificación; después, empatados, están Roma, Lazio e Inter. 


Sobre el triunfo logrado ayer por 3-0 ante el Lecce, el exentrenador del Milan se expresó así: "Amorim por fin ha puesto en el campo al mejor equipo y quizá ha encontrado el camino correcto. Hemos visto enseguida los resultados, ahora esperamos a que el Milan integre a los nuevos y luego veremos qué pasa".

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