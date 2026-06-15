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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Amorim será el entrenador de un gigante italiano hasta 2029

Fichajes
Serie A
AC Milán
R. Amorim
Italia
Portugal

El Manchester United destituyó al entrenador portugués en enero.

Un reportaje periodístico revela que Rúben Amorim, exentrenador del Manchester United, retorna al trabajo meses después de ser destituido como técnico de los «Diablos Rojos».

El Manchester United lo destituyó en enero y, aunque recibió varias ofertas, no aceptó ninguna.

Ahora ha aceptado la propuesta de un grande de Italia para entrenarlo la próxima temporada.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, anunció en X: «Última hora: Rúben Amorim, nuevo entrenador del Milan».

Hay un acuerdo verbal por un contrato hasta 2028, con opción a prórroga hasta 2029.

Y concluyó: «Amorim ha aceptado todas las condiciones y firmará esta semana como nuevo entrenador del Milan».

Su fichaje forma parte de la profunda reestructuración del club tras la no clasificación a la Liga de Campeones y el posterior cese de Massimiliano Allegri y su cuerpo técnico.



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