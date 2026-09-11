Amorim: la estrella del Milan está enfadada conmigo y Modric no posee esta cualidad

Rúben Amorim, entrenador del Milan, aseguró que la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic se siente triste por no jugar, pero que dispondrá de minutos en el duelo ante la Lazio de mañana en la Serie A italiana.

Amorim, técnico del Milan, repasó el próximo encuentro del equipo el sábado frente a la Lazio en la Serie A, durante una rueda de prensa celebrada el viernes.

Amorim dijo: "La Lazio es un equipo que posee mucha velocidad. Son muy agresivos y tienen una identidad clara".

Amorim explicó: "Construyen el juego con cuatro jugadores y tres centrocampistas. El fichaje de Frattesi fue una operación muy excelente, ya que les otorgó mucha progresión en el último tercio. Además tienen dos extremos muy destacados en el manejo del balón y cuentan con un nuevo delantero. Se sienten cómodos tras lograr tres victorias. Perdieron en la Copa y luego empezaron la temporada con mucha fuerza. El fútbol es curioso de esta manera".

La Lazio ha logrado tres victorias en sus tres primeros partidos en la Serie A.

Amorim continuó: "Gattuso es una de las leyendas del Milan, y creo que su imagen es muy importante para nuestro equipo en este momento".

El técnico del Milan prosiguió: "El talento no lo es todo. La pasión que él tenía cuando jugaba al fútbol, y la ferocidad, son lo que necesitamos repetir en nuestra forma de jugar. A veces, y más que el talento, lo que nos ha faltado en los últimos años es esa pasión. Es un ejemplo muy excelente para nuestro equipo y para nuestro momento actual".

La estrella de la selección estadounidense Pulisic no ha jugado ni un solo minuto en los partidos oficiales esta temporada, pero Amorim aclaró que volverá a participar mañana, aunque todavía no está claro si saldrá de titular.

Amorim declaró: "Creo que veréis a Pulisic; no sé si saldrá de titular o entrará al campo desde el banquillo. Creo que jugará al menos unos minutos ahora, y me encanta Pulisic".

Amorim añadió: "Pulisic está enfadado en este momento porque tiene cero minutos, y eso me encanta. Me gusta ese aspecto en los jugadores de mi equipo. Pero está listo para jugar. No olvidéis que sufrió una lesión y luego un golpe en el primer entrenamiento, por lo que se detuvo y después regresó".

El técnico portugués prosiguió: "No importa si eres un gran jugador. Yo no dejo fuera a los jugadores que rinden bien para dar entrada a ningún otro jugador del mundo. Esta es mi forma de vivir, y esta es la forma en la que terminaré mi carrera".

Amorim agregó: "Pulisic es muy importante para nosotros. Tras el parón, tendremos ocho semanas disputando tres partidos por semana. Creo que se cansarán de jugar, así que habrá tiempo para todos. Pulisic es muy importante para nosotros y jugará muchos partidos, pero debéis comprender el contexto, la historia y por qué hago las cosas de la manera en que las hago. Lo veréis esta semana y no lo echaréis mucho de menos".

El técnico del Rossoneri continuó: "No voy a decir quién jugará. Pulisic entrena bien; Saelemaekers rinde de forma excelente. Y Hutchinson está recuperando su forma física. En los tres últimos partidos, los suplentes que participaron cambiaron el rumbo del juego. Seremos un equipo fuerte".

Amorim mantendrá el estilo de juego 3-4-2-1, pero el técnico del Rossoneri todavía no ha definido a sus titulares en la posición de mediapunta.

Amorim dijo: "Rabiot es un jugador que juega más de área a área, y no está acostumbrado a jugar entre líneas, sino que prefiere el juego de cara directa, pero es muy excelente cerca del área".

Amorim prosiguió: "Puede marcar, y en algunos partidos deseas tener eso en el equipo. Loftus-Cheek juega con el pie derecho, pero puede jugar ahí. Puede ser más feroz y estar presente en el partido durante 90 minutos y no solo cinco minutos para luego desaparecer y volver. Además, Saelemaekers tiene excelentes características para jugar ahí, y también Pulisic, que juega con el pie derecho y puede rendir muy bien entre líneas".

Uno de los periodistas preguntó a Amorim si Luka Modric no le permite al Rossoneri presionar a los rivales de forma continua, algo con lo que Amorim pareció estar de acuerdo.

El técnico del Milan dijo: "A veces no tiene la capacidad de presionar en cada jugada. Pero está el otro lado, y es que controla el ritmo del partido muy bien".

Y concluyó: "Si hay algo que este equipo necesita, es entender cómo jugar con el balón. En este momento, Modric lo entiende mejor que los demás. Como entrenador, debo elegir lo que quiero más del equipo. A veces nos falta un poco bajo presión, pero con el balón tenemos un mayor control. Mi mensaje al equipo es: si tenemos que fallar en algo, debe ser sin balón; con el balón, en cambio, debemos ser buenos o muy excelentes".



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