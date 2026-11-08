Amorim: «¿El arbitraje? Tenéis ojos y televisores: juzgad vosotros. Deberíamos tener más puntos»

Ruben Amorim, entrenador del Milan, comparece en rueda de prensa tras el partido contra el Genoa, correspondiente a la undécima jornada de la Serie A.

¿A qué se debe esta diferencia de actitud entre Europa y la liga?

«Para nosotros, las rotaciones son necesarias. Está claro que el jueves fue un mal partido para los jugadores que tenemos. Creo que es una cuestión de mentalidad y debemos afrontarla. La única manera que conozco es trabajar, entrenar con los jugadores, explicarles las cosas y mostrarles vídeos, porque hubo cosas tan evidentes que no necesito explicarlas: me limitaré a mostrarles algunos fragmentos del partido y lo entenderán».

¿Está satisfecho con la actuación del equipo?

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«Estoy satisfecho con la evolución que estamos teniendo. Estamos cambiando por completo nuestra forma de jugar. Tenemos más posesión del balón. Controlamos más los partidos con el balón. Creo que hemos tenido algunos momentos durante estos partidos, momentos realmente buenos, con una buena cultura. Creo que estamos lejos del final. Creo que nos falta tiempo en el último tercio del campo. Controlamos el balón lejos del área rival. Ese también es un punto clave para que Goncalo Ramos tenga ocasiones más claras. Está claro que no es culpa de Goncalo. Pulisic está lejos del área. Gonçalo está lejos del área. Todos estos jugadores juegan lejos del área, así que puedo decir que aún estamos lejos del producto final, porque seguimos trabajando en una buena progresión, pero luego perdemos mucho tiempo con el balón en el último tercio del campo».

¿Qué opina del criterio arbitral, incluido el de hoy?

«No voy a comentarlo, porque sé que hablar de los árbitros no ayudaría a mi equipo. Tenéis ojos, tenéis los canales, habéis visto el partido. Podéis juzgarlo vosotros».

El Milan nunca falla en dos partidos seguidos...

«Lo que siento es que, cuando somos competitivos, somos difíciles de batir y ahora llevamos los partidos hacia nuestro estilo. Buscamos tener el control con el balón. Cuando no somos capaces de ser competitivos, estamos completamente a la deriva. Hay una gran diferencia, pero es algo en lo que debemos trabajar. Repito: la evolución del equipo y la forma en que estamos jugando son completamente diferentes a las del inicio de la temporada, y estoy satisfecho con eso. Deberíamos tener más puntos. Está claro que no estoy contento con el partido en Europa, no solo por los resultados, sino también por la actuación. Los resultados pueden darse, pero las actuaciones están lejos de lo que queremos. Aun así, creo que en el futuro seremos un equipo mejor».