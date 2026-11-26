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No habló de sí mismo ni buscó la gloria personal, sino que dio todo el mérito a sus jugadores. Así se mostró Rúben Amorim, entrenador del Milan, en la rueda de prensa tras la emocionante victoria por 4-2 ante el Olympiacos en Grecia, en una noche de locura en la que el conjunto rossonero confirmó que es un equipo que no sabe rendirse.

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Amorim, en declaraciones tras el partido en el que el Milan remontó una desventaja de dos goles para firmar una gran victoria, se negó a atribuirse el mérito a sí mismo o a sus cambios, y lo dejó claro: «Omari Hutchinson cambió el rumbo del partido más que yo».

El técnico portugués añadió: «Yo no cambié el partido. Ramos salió por dolor y el cambio fue algo natural. En la segunda parte, el Olympiacos fue muy agresivo, y sabíamos que eran capaces de ello, pero esperábamos que tuvieran más dificultades. Tenemos que entender mejor el partido; todo contribuye a cambiar el rumbo de un encuentro».

Y prosiguió: «Lo que cambió el partido fue el primer gol. Un 4-2 es fantástico. Creo que los jugadores y el cuerpo técnico creyeron en la victoria; estoy agradecido a todos. Hoy hemos demostrado que podemos dar más y que necesitamos a todos, pero el espíritu está ahí».

Preguntado sobre si fue él quien insistió con firmeza en el fichaje de Hutchinson durante el pasado mercado de verano, Amorim respondió tajante: «Cuando damos un paso en el club, todos estamos de acuerdo. Si alguno de nosotros no está de acuerdo con un jugador, recurrimos a otra opción. Cuando un jugador llega, es porque todos creemos en él. Necesitábamos un jugador con estas características».

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Y continuó: «A veces es fácil ver su talento. Tuvo una temporada difícil con el Nottingham, pero brilló con el Ipswich. Es muy fuerte en espacios reducidos y tiene un gran potencial, sobre todo con la camiseta del Milan. Puede hacer esos movimientos con balón con frecuencia».

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Cuando le dijeron que ahora tendría que acostumbrarse a los elogios, respondió con una sonrisa confiada: «No, nunca me acostumbraré. Estoy preparado para todo; sé que tenemos que ganar el próximo partido».

Amorim también habló del defensa Fikayo Tomori y de las garantías que puede ofrecer: «Creo que podemos considerar titular a cualquier jugador. Hoy tiene velocidad, y eso es muy importante; además, tiene experiencia. Cuando entra al campo, cumple con su tarea a la perfección».

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Y completó: «Su edad no importa; puede mejorar mucho y adaptarse a jugar como central. He cambiado de opinión respecto al inicio de la temporada y estoy agradecido por ello. Situaciones como esta cambian el rumbo de la temporada de un equipo, y estoy contento por ello. Se ha recuperado de una lesión, hoy también estaba preparado mentalmente y mostró su personalidad. Tiene mucha experiencia, y estoy agradecido al cuerpo médico por ello».

En cuanto a la celebración del jugador del Olympiacos Moreira, que marcó en los últimos minutos, Amorim se mostró claro y tranquilo: «Esto no se repetirá. Moreira es un joven que juega, pero tiene que madurar. Sabemos que no nos gustaría que alguien hiciera eso delante de nuestra afición. Es mi responsabilidad, pero no lo hizo con intención de ofender. Pido disculpas, pero no lo hizo con intención de ofender».

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Con estas palabras, Amorim cerró una noche de locura en Atenas, una noche en la que el Milan demostró que tiene espíritu, personalidad y suplentes capaces de darle la vuelta a cualquier partido, y que su entrenador sabe muy bien cómo proteger a sus jugadores y dar el mérito a quien lo merece.