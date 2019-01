Amorebieta: "Holan dijo que yo iba a ser el jardinero mejor pago de la Argentina"

El defensor disparó contra el DT tras su salida de Independiente. "El técnico no me fue de frente", aseguró.

Días después de concretar su llegada a Cerro Porteño, Fernando Amorebieta habló sin filtro sobre su salida de Independiente, apuntando exclusivamente contra el entrenador Ariel Holan.

"Holan le dijo a mi agente que yo iba a ser el jardinero mejor pago de la Argentina. Cuando me enteré llamé al DT para decirle que eso no era así", aseguró el defensor hispano-venezolano, en declaraciones a Radio La Red.

"No tengo nada en contra de los dirigentes, el que manejó toda mi situación fue Ariel Holan. Me duele que no vaya de frente. Yo llegué de vacaciones y él me dijo que los dirigentes no querían que siga por un problema con mi agente. Yo no tengo problemas, lo que me gusta es que la gente diga las cosas en la cara. Si Holan me decía las cosas como debía, el tema se arreglaba de otra manera”, explicó el ex-Athletic de Bilbao.

En la misma línea, agregó: "Los dirigentes me lo dejaron claro: me dijeron que Holan no quería contar conmigo. Lo de mi representante es una excusa; si el técnico me quería, eso no tendría nada que ver. Desde el club me dijeron todo lo contrario a Holan. Si él no me quería me lo tenía que decir y yo me buscaba otra cosa. Después de seis meses me preguntaron si quería volver al plantel, cuando dije que sí me dijeron que Holan no quería verme”.

"Holan es un gran técnico, Independiente juega muy bien, pero a mí me ha engañado mucho. No entiendo por qué, quizás quería el cupo de extranjero. Yo me fui de vacaciones encantado y cuando regresé todo había cambiado. Holan es un gran DT, pero una cosa no quita la otra”, concluyó el Vasco.