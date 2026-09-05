«Amor y cortesía»: Neuer se burla de los insultos de la afición del Schalke

Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich, se pronunció sobre su regreso al estadio del Schalke durante el empate sin goles entre ambos equipos, este sábado, en la segunda jornada de la Bundesliga, y respondió de manera irónica a los insultos que recibió de la afición de su exequipo.

Cuando se le preguntó a Neuer si le hubiera gustado recibir más reconocimiento y aplausos de la afición del Schalke, en lugar de silbidos y cánticos ofensivos, incluido el de "hijo de puta", el portero alemán respondió: "Esto son cumplidos. Esto es amor, así lo digo yo".

Lee también

Valoración catastrófica: el "suspenso" del árbitro del partido entre Real Madrid y Betis

Mourinho: pensé que el jugador del Betis había muerto delante del banquillo

Sobre su regreso a Gelsenkirchen, Neuer dijo: "Fue bonito volver. Pasé 20 años aquí y aprendí todo aquí. Mi familia vive aquí. Lo disfruté de verdad".

Neuer habló del rendimiento del Bayern durante el partido, afirmando: "Tuvimos 15 minutos en los que no estuvimos en la mejor colocación ni al mejor ritmo, pero creo que dominamos el partido, y todas las estadísticas lo confirman. No fuimos efectivos y no aprovechamos nuestras grandes ocasiones".

Y añadió: "Loris (Karius) mereció el premio al hombre del partido, atajó tres ocasiones muy grandes".

El portero del Bayern se refirió a la situación de su equipo, tras las dos primeras jornadas de la Bundesliga, diciendo: "Realmente no necesitamos mirar la tabla de clasificación después de dos partidos. Tenemos un partido en la Liga de Campeones la próxima semana (ante el Bodo/Glimt noruego) y queremos ganar y empezar bien. Y después tenemos un partido difícil como visitantes en Elversberg. Afrontamos cada partido por separado".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".