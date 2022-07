Chivas llega a su amistoso contra Juventus en Estados Unidos luego de no conseguir sumar de a tres puntos en el Apertura 2022.

Después de haber enfrentado la jornada 4 a mitad de semana contra León por el Apertura 2022, el equipo dirigido por Ricardo Cadena está urgido de una victoria, por lo que intentará conseguirla en el amistoso contra Juventus para tranquilizar las aguas en Verde Valle.

La Vecchia Signora por su parte, jugará su primer partido de pretemporada frente al Rebaño. El equipo italiano se reforzó con grandes jugadores como Di María y Pogba, quienes podrían tener minutos en el juego celebrado en Estados Unidos contra los de Guadalajara.

Este duelo está pactado para comenzar a las 22:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 22 de julio en el Allegiant Stadium.

En GOAL te presentamos todos los detalles sobre cómo seguir en vivo por internet el juego.

CÓMO VER ONLINE JUVENTUS VS CHIVAS

En caso de no contar con el canal de Sky Sports, este juego se podrá seguir a través de la plataforma de streaming de Blue To Go.

CÓMO VER JUVENTUS VS CHIVAS EN APPS

Crédito: Getty

El partido únicamente podrá verse desde la aplicación de Blue To Go, disponible para dispositivos con sistema iOS y Android.

CÓMO VER CHIVAS VS LEÓN EN SMART TV

Felipe Balcázar

Si no cuentas con un televisor suscrito al sistema de cable de Sky, como opción secundaria puedes enlazar la app de Blue To Go desde tu móvil directamente a la pantalla mediante Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.