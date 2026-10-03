Aproximadamente una semana antes del derbi renano contra el eterno rival Borussia Mönchengladbach, tanto Thijs Dallinga como Ragnar Ache se lesionaron. Dallinga estará de baja varios meses por una lesión de ligamento cruzado, mientras que Ache deberá parar "por el momento". Así lo comunicó el club de la Bundesliga tras los exámenes realizados el sábado.

Ambos delanteros habían abandonado el estadio todavía durante el partido para someterse a diagnósticos precisos. El encuentro terminó 2-2 (1-2). Dallinga se había quedado tendido tras un duelo en la primera parte.

El neerlandés se torció y no pudo seguir jugando. Ache entró por él, aunque solo por poco tiempo: no habían pasado ni diez minutos desde su entrada cuando el jugador de 28 años se llevó la mano al muslo.

Tras el descanso, no regresó al campo, sino que, al igual que Dallinga, iba de camino a la clínica.

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¿Cómo había reaccionado el entrenador Rene Wagner?

"Tenemos que ver qué pasa ahora y, por supuesto, esperar lo mejor", se mostró todavía optimista el entrenador Rene Wagner inmediatamente después del partido. El técnico de 38 años aún no quería pensar en una posible baja de ambos delanteros centro. "Esperamos ahora que ambos salgan adelante. Todo lo demás tendremos que decidirlo cuando llegue el momento. Por ahora creemos en lo bueno".

Tras el parón de selecciones, el Köln se enfrentará al Gladbach el 11 de octubre (15.30 horas/DAZN) ante su público.