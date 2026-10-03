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SID
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Amistoso con graves consecuencias: el 1. FC Colonia lamenta dos estrellas lesionadas en un partido amistoso; un delantero estará de baja durante meses

Bundesliga
FC Colonia vs Borussia Mönchengladbach
FC Colonia
Borussia Mönchengladbach

El 1. FC Colonia ha pagado caro el amistoso ante el Viktoria Colonia, equipo de la tercera división.

Aproximadamente una semana antes del derbi renano contra el eterno rival Borussia Mönchengladbach, tanto Thijs Dallinga como Ragnar Ache se lesionaron. Dallinga estará de baja varios meses por una lesión de ligamento cruzado, mientras que Ache deberá parar "por el momento". Así lo comunicó el club de la Bundesliga tras los exámenes realizados el sábado.

Ambos delanteros habían abandonado el estadio todavía durante el partido para someterse a diagnósticos precisos. El encuentro terminó 2-2 (1-2). Dallinga se había quedado tendido tras un duelo en la primera parte.

El neerlandés se torció y no pudo seguir jugando. Ache entró por él, aunque solo por poco tiempo: no habían pasado ni diez minutos desde su entrada cuando el jugador de 28 años se llevó la mano al muslo.

Tras el descanso, no regresó al campo, sino que, al igual que Dallinga, iba de camino a la clínica.

1. FC Köln v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images

¿Cómo había reaccionado el entrenador Rene Wagner?

"Tenemos que ver qué pasa ahora y, por supuesto, esperar lo mejor", se mostró todavía optimista el entrenador Rene Wagner inmediatamente después del partido. El técnico de 38 años aún no quería pensar en una posible baja de ambos delanteros centro. "Esperamos ahora que ambos salgan adelante. Todo lo demás tendremos que decidirlo cuando llegue el momento. Por ahora creemos en lo bueno".

Tras el parón de selecciones, el Köln se enfrentará al Gladbach el 11 de octubre (15.30 horas/DAZN) ante su público.

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