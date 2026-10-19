Reveló Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, el motivo por el que el duelo ante el Villarreal es tan especial para él en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Liverpool logró la victoria en sus dos primeras jornadas de la Champions League esta temporada, y esperará mantener su registro perfecto cuando se enfrente al Villarreal, dirigido por Íñigo Pérez, exasistente de Iraola en el Rayo Vallecano.

En un principio estaba previsto que Pérez se uniera a Iraola en el Bournemouth en 2023, pero problemas relacionados con el permiso de trabajo impidieron que se completara su fichaje.

Araújo declaró, durante una rueda de prensa en la víspera del duelo del Liverpool ante el Villarreal en la Champions League: "Este es un partido especial para mí, porque es mi amigo. Nos conocemos desde la época de la academia del Athletic Club, jugamos juntos en el primer equipo, y en cuanto se retiró le pedí que me ayudara como entrenador asistente en el Rayo".

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Y añadió: "Hemos pasado muchas experiencias juntos. Me conoce muy bien y sabe todo sobre mí, además yo sigo a su equipo en LaLiga. Será un partido extraño".

Y continuó: "Este tipo de partidos no son buenos para la relación entre ambos. Solíamos hablar mucho, pero cuando sabes que vas a enfrentarte a tu amigo, hablan mucho menos. Normalmente hablábamos de la Premier League, de LaLiga, de nuestras familias y de todo, pero a medida que se acercaba la fecha del partido, dejamos de estar en contacto con la misma frecuencia".

Se espera que el Liverpool no cuente con Dominik Szoboszlai ni con Jeremie Frimpong en el duelo del martes, después de que ambos jugadores se vieran obligados a abandonar el terreno de juego por lesión durante la victoria del Liverpool sobre el Brentford por 2-1 el pasado fin de semana.

Iraola comentó: "Creo que hay circunstancias diferentes en ambos casos. Jeremie Frimpong sufrió una lesión nueva y grave, y creo que ocurrió en el minuto dos o tres de su participación, y era difícil de prever".

Y aclaró: "Tenemos que esperar a que se recupere, pero creo que su regreso antes del parón internacional será complicado. Lo intentaremos, pero es difícil que esté listo para esa fecha".

Y prosiguió: "En cuanto a Dominik Szoboszlai, la situación es diferente, ya que no se trata de una lesión nueva. Creo que sigue más o menos en el mismo estado en el que estaba la semana pasada. La lesión no ha empeorado, pero quizá tengamos que tener más paciencia hasta que se recupere por completo".

Y concluyó: "Eso no significa que vaya a necesitar esperar mucho tiempo antes de volver, pues está en una situación prácticamente igual a la de la semana pasada. Pero tenemos que tener más paciencia en el trato con él, y valoro el esfuerzo que hizo en el último partido para estar disponible, y su deseo de contribuir durante un partido muy difícil, que sabíamos que iba a ser muy físico".



