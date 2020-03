América toma acciones legales tras denuncia de un presunto favorecimiento para el título del 2019-II

El presidente de La Equidad quedó en el ojo del huracán al sugerir que la Mecha habría recibido ayudas arbitrales el semestre pasado.

Mientras el Fútbol Profesional Colombiano está parado a causa del coronavirus, un partido sin precedentes habría comenzado en los juzgados tras las polémicas declaraciones del presidente de , Carlos Mario Zuluaga, quien cuestionó la legalidad del título conseguido por en el Finalización 2019.

El directivo del Asegurador sugirió en los micrófonos de Antena 2 que el Diablo habría recibido ayudas arbitrales por la gestión de Tulio Gómez, presidente escarlata, en las negociaciones con los demás clubes en el tema de los derechos de la televisión internacional.

"El presidente de América fue uno de los que más impulsó y prometió estos dineros...Quisiera creer que él también fue uno de los engañados, pero no deja de crear dudas los penaltis que le pitaron el año pasado, 12 o 13. Pero bueno, uno quisiera creer que todo pasa por la buena fe”, dijo Zuluaga.

Más equipos

"¿Hubo favorecimiento al América? No quiero entrar en ese tema, pero revise los penales que le pitan y revise los que sancionan a los otros clubes, realmente es difícil que no pensemos así y que no se presenten estas situaciones. Nadie tiene pruebas de que eso sea así, pero deja muchas dudas”, agregó.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en América que, según se ha podido conocer, ha iniciado acciones legales contra el presidente de Equidad, demandándolo por atentar contra el buen nombre de la institución.