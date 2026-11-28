Para ver el partido de América vs. Monterrey gratis en Estados Unidos, tienes varias opciones excelentes según prefieras verlo en la televisión tradicional a través de tu filial local de Univision o transmitirlo en un dispositivo digital.

Este choque de la Liga MX arranca hoy, sábado 28 de noviembre de 2026, en vivo desde el Estadio Banorte en la Ciudad de México, mientras Las Águilas de Guillermo Almada reciben a los Rayados de Matías Almeyda en el partido de vuelta de estos cuartos de final de la Liguilla.

El partido de ida del miércoles en Guadalupe terminó 0-0, y Monterrey tuvo que jugar gran parte del encuentro con diez hombres tras la expulsión de Ricardo Chávez en el minuto 11.

Pruebas gratuitas de servicios de streaming de televisión en directo

Si no tienes antena, puedes suscribirte a una prueba gratuita de un servicio premium de streaming y ver el partido en tu dispositivo. Recuerda cancelar antes de que termine el periodo de prueba para evitar cargos.

DirecTV ofrece una prueba gratuita de cinco días en todos sus paquetes. Es una forma ideal de acceder a los partidos de esta semana de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX.

Proveedor Duración de la prueba Canales DirecTV Stream 5 días TUDN, Univision, ViX (en español)

Antena de TV de señal abierta (OTA)

Dado que este partidazo se transmitirá en las principales cadenas de televisión local en lugar de canales de cable premium, puedes verlo 100% gratis usando una antena de TV digital estándar conectada directamente a tu televisor.

Para la narración en español: Sintoniza tu estación local de Univision.

Números de canal de Univision

Para las compañías de cable tradicionales como Xfinity (Comcast), Spectrum (Charter), Cox y Optimum, los números de canal exactos están vinculados directamente a la filial de transmisión local de tu ciudad.

A continuación, te mostramos dónde se ubica la cadena en los diez mercados de televisión más grandes de EE. UU.:

Área metropolitana de Nueva York

Univision: Canal 41 (WXTV-DT)

Área de Los Ángeles

Univision: Canal 34 (KMEX-DT)

Área de Chicago

Univisión: Canal 66 (WGBO-DT)

Área de Dallas-Fort Worth

Univisión: Canal 23 (KUVN-DT)

Filadelfia

Univisión: Canal 65 (WUVP-DT)

Área de Houston

Univisión: Canal 45 (KXLN-DT)

Área de Atlanta

Univisión: Canal 34 (WUVG-DT)

Área de Washington, D.C.

Univisión: Canal 14 (WFDC-DT)

Área de Boston

Univisión: Canales 27 y 66 (WUNI)

Área de San Francisco–Oakland–San José

Univision: Canal 14 (KDTV-DT)

Si estás fuera de Estados Unidos y deseas ver la cobertura televisiva del país para los próximos partidos de la Liga MX en tu servicio de streaming preferido, puedes hacerlo evitando las restricciones geográficas mediante una red privada virtual (VPN).