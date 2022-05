América de Cali perdió en casa ante Alianza y se comienza a despedir de la clasificación

El camino para La Mecha sigue siendo cuesta abajo, el cambio de timonel no ha surtido los efectos esperados y los resultados siguen siendo adversos, todo en función a un sistema de juego que no inspira, no convence y que no produce.

Ante Alianza Petrolera, los de Guimaraes volvieron a saltar a la cancha llenos de inseguridades, poca comunicación y por momentos luciendo resignados a su suerte este semestre, en el que la clasificación parece ser un objetivo imposible de conseguir.

Un Adrián Ramos inagotable, fue el jugador más activo de los diablos rojos, pero el amor del atacante por la camiseta no siempre alcanza para conseguir los puntos y sus compañeros parecen ahogarse en el mismo mar de ansiedad cuando tienen la pelota en los pies.

Alianza hizo un partido correcto, supo explotar las debilidades del rival y defendió su ventaja hasta el final, dejando herido de muerte al conjunto Escarlata, que parece pensar, desde ya, en lo que será la segunda mitad del año, en la que espera levantar la cabeza y volver a apuntar a los primeros lugares del fútbol colombiano.