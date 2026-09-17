Amenazó con dimitir: Klopp inicia su etapa con Alemania con dos listas separadas y una revolución en las convocatorias

Jürgen Klopp, el nuevo seleccionador de Alemania, sorprendió a todos al adoptar un enfoque innovador en el anuncio de la lista del equipo para la primera concentración bajo su mando.

Tras permanecer sin cargo técnico desde su salida del Liverpool hace dos años, Klopp ocupó el puesto de director deportivo en Red Bull, además de trabajar como asesor en distintos ámbitos, antes de asumir la dirección de Alemania como sucesor de Julian Nagelsmann.

La primera rueda de prensa de Klopp fue seguida con detenimiento, y no dudó en amenazar con dimitir si se enfrentaba a críticas que considerara demasiado duras.

El sitio web "Foot Mercato" señaló que Klopp adoptó un enfoque innovador al convocar dos listas separadas: la primera, con 24 jugadores, para enfrentarse a los Países Bajos (24 de septiembre) y a Grecia (27 de septiembre) en la Liga de las Naciones de la UEFA, y la segunda, con 21 jugadores, para enfrentarse a Serbia (1 de octubre) y nuevamente a Grecia (4 de octubre). Ambas listas coincidirán el 27 de septiembre.

El técnico desea dar la oportunidad de participar al mayor número posible de jugadores antes de dar los últimos retoques a sus decisiones.

Entre los jugadores convocados, 16 disputaron el último Mundial, y otros 16 podrían jugar sus primeros partidos internacionales, entre ellos 11 que reciben su primera convocatoria con la selección alemana.

Entre ellos figuran Said El Mala, del Colonia; Noah Atubolu, del Eintracht Frankfurt, y su compañero de club Younes Bentaleb; Mika Baur, del Celtic, y cuatro jugadores del Friburgo: Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt y Derry Scherhant.

Joshua Kimmich liderará al equipo, y Marc-André ter Stegen regresa tras una ausencia de 15 meses.

El portero Finn Dahmen fue elegido para ambas listas. Entre las ausencias más destacadas están Deniz Undav y Leroy Sané. También quedó fuera Oliver Baumann, además de Leon Goretzka, lesionado, y Angelo Stiller, enfermo.

Lista de Alemania para los partidos ante los Países Bajos y Grecia:

Porteros: Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nübel (Besiktas), Marc-André ter Stegen (Ajax de Ámsterdam).

En defensa: Hennes Bernes (Augsburgo), Jan-Aurel Bisk (Inter de Milán), Nathaniel Brown (Bayern Múnich), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stuttgart).

Centrocampistas: Nadiem Amiri (Mainz), Bambis Konti (TSG Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Lennart Karl (Bayern Múnich), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United).

Delanteros: Younes Bentaleb (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal)

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Segunda lista de Alemania para los partidos ante Serbia y Grecia:

Porteros: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburgo), Jonas Urbig (Bayern Múnich).

En defensa: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle United).

Centrocampistas: Karim Adeyemi (Barcelona), Mika Baur (Celtic de Glasgow), Tom Bischof (Bayern Múnich), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool).

Delanteros: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus de Turín).