Osmar Stabile, presidente del club brasileño Corinthians, anunció la ampliación del contrato del delantero internacional neerlandés Memphis Depay, apenas una semana después de que el club decidiera no renovarle; una decisión que había desatado una ola de indignación entre los aficionados y que llegó incluso a traducirse en amenazas de muerte contra la directiva del club.

Stabile confirmó, en declaraciones recogidas por el diario español "Marca", que el exdelantero del Atlético de Madrid y el Barcelona firmará un nuevo contrato por dos años que le mantendrá vinculado hasta mediados de 2028, tras obtener la aprobación de la junta directiva del Corinthians en una reunión celebrada ayer lunes.

El presidente del club declaró al respecto: "Gracias a Dios, las cosas salieron bien y conseguimos los votos necesarios para la aprobación. Ahora sentimos alivio tras haber logrado cerrar este asunto".

El presidente del club reveló que Depay, que juega en las filas del Corinthians desde septiembre de 2024, aceptó reducir considerablemente las condiciones de su contrato tras finalizar este a finales del pasado julio.

El club había anunciado el pasado martes, en un comunicado oficial, que no renovaría al delantero de 32 años por motivos económicos, subrayando que "asumir un nuevo compromiso de esta magnitud no es compatible en este momento con la estabilidad financiera necesaria para garantizar la sostenibilidad del club".

La marcha atrás en la decisión llegó tras un profundo malestar entre la afición del club, después de que la directiva recibiera amenazas directas, mientras que un grupo de aficionados exaltados se concentró frente a la casa de Stabile, donde alzaron pancartas con mensajes como "Fuera, ratas" y "La disciplina se acabó".

El propio Depay había dirigido duras críticas al club, acusándolo de faltar a sus promesas, al escribir en su cuenta de las redes sociales: "Me siento muy decepcionado por la decisión del Corinthians de no cumplir nuestro acuerdo para ampliar el contrato por dos años más, a pesar de que esta renovación estaba acordada de forma explícita con el presidente del club y las direcciones deportiva, jurídica y financiera, antes de que algunos decidieran incumplir dicho compromiso".

Poco después de aquellos acontecimientos, el club retomó las negociaciones con el jugador, quedando decidida su permanencia en el equipo que dirige el exseleccionador de Brasil Fernando Diniz. Stabile aclaró: "Sobre la base de las evaluaciones y el trabajo que realizamos en los ámbitos jurídico, administrativo y financiero, nos ha sido posible asumir el valor de este contrato".

Cabe recordar que el astro neerlandés ha disputado hasta el momento 79 partidos con la camiseta del Corinthians, en los que ha marcado 20 goles y ha dado 15 asistencias, contribuyendo de forma directa a la conquista por parte del equipo del Campeonato Paulista y la Copa de Brasil de 2025.