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Davy Rigo, director técnico del Feyenoord neerlandés, ha revelado llamativos detalles de las negociaciones para el traspaso del argelino Anis Hadj Moussa al Al Ittihad durante el pasado mercado de verano. Según explicó, los intentos del club saudí por cerrar la operación derivaron en una crisis marcada por presiones y amenazas personales que sufrió por mantenerse firme en su negativa a dejar salir al jugador.

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El Al Ittihad había incluido a Hadj Moussa entre sus opciones para reforzar la banda derecha tras la marcha del francés Moussa Diaby al Bayer Leverkusen alemán, e intentó alcanzar un acuerdo con el Feyenoord en los últimos días del mercado de verano de 2026. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto pese a que la oferta económica fue en aumento.

¡40 millones de euros no bastaron!

Rigo repasó los detalles de aquellas negociaciones en unas declaraciones recogidas por el medio neerlandés «fcupdate.nl». Explicó que el Feyenoord recibió una oferta inicial de 30 millones de euros por el extremo argelino, antes de que el Al Ittihad la elevara hasta cerca de 40 millones en un intento de convencer al club neerlandés.

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«En el último momento, un club de Arabia Saudí presentó una oferta enorme y sufrimos presiones desde distintos frentes para obligarnos a aceptar y cerrar la operación», afirmó el director técnico del Feyenoord.

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Pero la historia no se quedó en las diferencias sobre el importe del traspaso. Rigo reveló que sufrió unas presiones sin precedentes, que llegaron hasta el punto de recibir mensajes con amenazas dirigidas a miembros de su familia por su postura ante la operación.

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«Cuando recibes llamadas y acoso de forma continua, y te llegan mensajes que incluso tienen que ver con tu familia, eso te afecta, sin duda. Nunca había vivido nada parecido durante mi etapa en Bélgica», añadió.

El primer pago desató la crisis

Rigo aclaró que la negativa del Feyenoord no respondía solo a su deseo de conservar a una de sus piezas ofensivas importantes, sobre todo porque el club neerlandés ya había cerrado su mercado de fichajes, sino también a la forma de pago del traspaso y a las garantías financieras ofrecidas por el Al Ittihad.

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Señaló que el primer pago propuesto por el club saudí no superaba el 10 % del importe total del traspaso, mientras que el Feyenoord no obtuvo las garantías bancarias que había solicitado para asegurar el resto de las cantidades, lo que llevó a la directiva a mantenerse firme en su rechazo.

«Al margen de que no quieres vender a un jugador importante después de haber cerrado tu mercado de fichajes, no recibimos ninguna garantía bancaria», explicó al respecto.

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Y detalló que la ausencia de esas garantías zanjó su postura en las negociaciones: «Eso hizo que pasara página con facilidad, y a las 48 horas todo había terminado».

Hadj Moussa sigue hasta 2030

Así, Anis Hadj Moussa continuó en las filas del Feyenoord pese a los intentos del Al Ittihad por incorporarlo, y el club saudí aparcó la idea de ficharlo tras el fracaso de las negociaciones en el último momento.

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El extremo argelino, de 24 años, tiene contrato con el Feyenoord hasta el verano de 2030 y su valor de mercado ronda los 28 millones de euros, según Transfermarkt. Su futuro sigue despertando interés en el mercado de fichajes, sobre todo tras conocerse los detalles del anterior intento saudí.