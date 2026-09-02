Amenazado con dos años de cárcel y sin escarmentar: nuevo escándalo de una estrella del Real Madrid

Una de las estrellas del Real Madrid ha recibido un nuevo golpe fuera del terreno de juego, después de que informes españoles revelaran su condena en un caso de conducción bajo los efectos del alcohol, justo en el momento en que se prepara para enfrentarse a la justicia en otra causa que podría costarle dos años y medio de cárcel.

Se trata del defensa Raúl Asencio, que este próximo jueves comparecerá en una vista judicial en su ciudad natal, en la isla de Gran Canaria, a raíz de un caso que se remonta al verano de 2023, cuando salió a la luz un vídeo escandaloso de dos chicas, una de ellas menor de edad en aquel momento, durante unas vacaciones que varios jugadores de la academia del Real Madrid pasaron en un club de playa.

Aunque Asencio no participó en la grabación del vídeo ni aparece en su contenido, la fiscalía le acusa de haberlo mostrado a una tercera persona, lo que provocó la apertura de una investigación por vulneración de la privacidad.

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La Fiscalía española solicitó anteriormente una pena de dos años, seis meses y un día de prisión para el defensa del Real Madrid, aunque el caso podría experimentar un giro a favor del jugador, ya que la ley española permite en este tipo de situaciones eximir de responsabilidad penal si las dos víctimas aceptan oficialmente sus disculpas, retirando la fiscalía sus acusaciones contra él.

En cambio, la causa continúa contra tres de sus antiguos compañeros en la academia del Real Madrid, Ferran Ruiz, Andrés García y Juan Rodríguez, por cargos distintos a los que se le imputan a Asencio, y que no se benefician de la posibilidad de sobreseer la causa a partir del perdón de las víctimas.

Los problemas de Asencio no se detuvieron en este caso, pues el diario "Marca" reveló que el jugador fue condenado recientemente por conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de Gran Canaria, después de que la policía lo detuviera el pasado 16 de agosto mientras conducía su coche.

El resultado de la prueba arrojó 0,90 mg/l de alcohol, una tasa que se acerca a cuatro veces el máximo permitido, por lo que se dictó contra él una sentencia que lo condena a una multa de 14.400 euros y a la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Así, Asencio se encuentra frente a una nueva crisis judicial, en un momento en que aún no se ha resuelto la causa más antigua que podría alejarlo de los terrenos de juego durante dos años y medio, lo que deja el futuro del defensa del Real Madrid fuera del campo rodeado de grandes interrogantes.

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