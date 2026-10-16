Francia amplió ligeramente su ventaja sobre Portugal en la pelea por el quinto puesto del ranking de coeficientes de la UEFA, pero su posición sigue siendo frágil después de que Portugal se le acercara notablemente, según la cadena RMC francesa.

Francia cuenta actualmente con 70.296 puntos, con una diferencia de 3.746 puntos sobre Portugal, sexto clasificado con 66.550 puntos, tras una semana en la que los clubes franceses lograron 4 victorias y sufrieron 3 derrotas en las tres competiciones europeas.

Esta diferencia es ligeramente mejor que la registrada después de la primera jornada de la Europa League, el pasado 17 de septiembre, cuando era de 3.403 puntos.

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El martes despertó el temor de que Portugal se acercara aún más, tras la victoria del Sporting de Lisboa sobre el Lens por 2-0, en el único enfrentamiento entre un equipo francés y uno portugués en la fase de liga de esta temporada, y después la abultada derrota del Lille ante el Arsenal por 3-0.

Pero el panorama mejoró a partir del miércoles, tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Manchester City por 4-2 en el Etihad Stadium, después el triunfo del Lyon sobre el Crystal Palace por 3-2 y del Rennes sobre el OFI Creta por 2-1 en la Europa League, y la victoria del Mónaco en Sofía por 2-1 en la Conference League el jueves.

La nueva derrota del Marsella en su campo ante el Olympiacos por 0-1 no afectó demasiado al balance de la semana.

Balance portugués negativo

En cambio, el balance de los cinco clubes portugueses fue peor, con dos victorias del Sporting en la Champions y del Benfica en la Europa League, y tres derrotas del Oporto en la Champions, del Tondela en la Europa League y del Braga en la Conference League.

La ventaja de Francia se redujo considerablemente durante el verano, porque el coeficiente se calcula en base a las últimas 5 temporadas. Así, Francia perdió el saldo de su fructífera temporada 2021-2022, en la que sumó 18.416 puntos frente a los 12.916 de los clubes portugueses, por lo que su ventaja, que el pasado verano era de 10.332 puntos, retrocedió.

Además, Portugal está ofreciendo un mejor rendimiento en la temporada actual, con 6.300 puntos frente a los 5.214 de Francia.

El quinto puesto tiene una gran importancia para los clubes franceses, porque otorga 7 plazas en las competiciones europeas: cuatro en la Champions League, una de ellas vía rondas previas, dos en la Europa League y una en la Conference League.

En cuanto a la caída al sexto puesto, significaría perder dos plazas en la Champions League, ya que desde esa posición solo dos clubes se clasifican para el torneo en la temporada 2027-2028, uno de ellos de forma directa. Una de las plazas se perdería definitivamente, mientras que la otra pasaría a una de las dos competiciones inferiores (la Europa League y la Conference League), de modo que las plazas europeas francesas pasarían en total de 7 a 6 en caso de que Portugal se imponga.

Clasificación del ranking de coeficientes de la UEFA hasta el 15 de octubre:

Inglaterra: 105.130 puntos Italia: 89.446 puntos España: 84.743 puntos Alemania: 82.830 puntos Francia: 70.296 puntos Portugal: 66.550 puntos Bélgica: 60.850 puntos Países Bajos: 53.729 puntos Turquía: 51.075 puntos Grecia: 45.812 puntos



