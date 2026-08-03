Amenaza para el Real Madrid: el Barcelona se prepara para lanzarse a por Rodri

El FC Barcelona continúa trabajando duro en la construcción de un equipo capaz de competir durante la temporada 2026-2027.

Y aunque el equipo del entrenador Hansi Flick ha ofrecido dos temporadas destacadas, el director deportivo Deco y sus más cercanos colaboradores desean reforzar el proyecto con jugadores de máximo nivel.

El diario Sport señaló que la prioridad del Barça gira actualmente en torno al fichaje de un delantero puro, pero los responsables del club no cierran la puerta a reforzar otras posiciones, si aparecen oportunidades adecuadas en el mercado.

Y una semana después de que la emisora Catalunya Ràdio revelara que el Barcelona se había interesado ante el Manchester City por la situación de Rodri, y pese a que el Real Madrid es el candidato más destacado a ganar la carrera por el fichaje del jugador, la Cadena SER ha reiterado que el Barça sigue "con mucho interés" las negociaciones entre ambas partes.

El gigante catalán estudia también la posibilidad de moverse para incorporar al centrocampista español, si finalmente no ficha por el Santiago Bernabéu y se muestra dispuesto a fichar por el Barça.

Según el periodista Nil Solà, de la Cadena SER, existe la convicción dentro del Barcelona de que el club es capaz de ejecutar la operación, considera a Rodri uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y merece un gran esfuerzo económico para su fichaje.

Pero la conclusión de la operación requiere también que el jugador muestre su disposición a incorporarse al Barcelona.

Deco y Flick consideran que el centro del campo está completo en cuanto a opciones, aunque las dudas surgidas tras la lesión de Frenkie de Jong han abierto la puerta a un nuevo escenario.