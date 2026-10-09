El analista deportivo y exestrella del Manchester United Gary Neville aseguró que "se desatará el infierno" si el Manchester City logra conquistar el título de la Premier League esta temporada, en el marco de la decisión que condena al club por cometer graves infracciones financieras.

El Manchester City afronta un periodo de incertidumbre tras ser declarado culpable de todos los cargos relacionados con la violación de las normas financieras de la liga a lo largo de nueve temporadas, además de la mayoría de los cargos vinculados a la falta de cooperación con las investigaciones de la Premier League. El club fue acusado de "violar las normas de la Premier League de forma sistemática durante casi una década". En un contundente informe sobre los 130 cargos del City, también quedó demostrado que ocultaron una cantidad de 900 millones de libras esterlinas en acuerdos comerciales "ficticios".

Por su parte, el Manchester City siempre ha negado haber cometido infracción alguna, y se ha comprometido a demostrar su inocencia tras presentar un recurso formal. Hay especulaciones de que el club recibirá una enorme sanción de deducción de puntos o una cuantiosa multa económica, aunque el deseo del club de librar una batalla legal podría complicar aún más las cosas.

Neville considera que el caso debe quedar resuelto antes del mes de febrero o marzo para evitar el riesgo de que el Manchester City levante el título de liga. En declaraciones en el programa "Overlap Daily", Neville dijo, según recogió el diario británico "The Sun": "Sería extremadamente difícil ver al Manchester City ganar la liga este año".

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Y añadió: "Si el Manchester City levanta el título de la Premier League en mayo, creo que se desatará el infierno. Pienso que este asunto debe resolverse antes de febrero o marzo".

Neville también afirmó que el Manchester City no superará la prueba de propietarios y accionistas de la Premier League, basándose en su experiencia y conocimiento de los requisitos por su condición de propietario del Salford City. Al respecto, agregó: "Como propietario y director, conozco los criterios reales de esta prueba. Si es la misma prueba que yo tengo que cumplir para ser director y propietario, la suspenderán. Así de simple".