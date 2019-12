Amaury Vergara: "Si América consigue su título 14, los vamos a alcanzar muy rápido"

El presidente de Chivas no se muestra preocupado por las Águilas, que podrían ganar el Apertura 2019 y ampliar su ventaja en cuanto a títulos de Liga.

Por Salvador Pérez

En medio de una fuerte inversión por refuerzos, Amaury Vergara dejó en claro que hay posibilidad de empatar al América en caso de que derroten a en la 'Final Navideña' y sumen un nuevo título.

A falta de dicho encuentro, el Rebaño se encuentra únicamente a un título de distancia, toda vez que tienen 12 campeonatos de Liga en su palmarés, por trece de los de Miguel Herrera.

“No me preocupa, si llegan los vamos a alcanzar muy rápido”, mencionó durante un evento social en Tototlán, Jalisco en el que estuvo acompañado por Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi.

El joven dirigente externó que están obligados a emular la época dorada del Rebaño que fue encabezada por Javier de la Torre.

“El campeonísimo es una exigencia de este equipo. Hay objetivos de diferentes tamaños, el principal es el título 13”, puntualizó, al tiempo de señalar que por su mente establecer una propia historia como la de Jorge Vergara.

“No me interesa construir un nombre, no me interesa el protagonismo, me interesa mi compromiso con el club. Este honor que tengo para estar en la silla que me corresponde, si por consecuencia se da un legado será remunerante, es un extra, lo importante es que el equipo esté bien”, finalizó.