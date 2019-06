Amarini Villatoro: "Si no logro los objetivos, renuncio"

El DT dio sus primeras impresiones tras ser anunciado como el seleccionador nacional.

Luego de ser presentado como nuevo director técnico de Guatemala, Amarini Villatoro comentó sus primeras sensaciones en esta nueva aventura y aseguró que si no cumple con los objetivos trazados pondrá su cargo a la orden.

"Existe una obligación de conseguir resultados, se necesita que Guatemala suba ese escalón, no merece estar en la Liga C y es la única competencia que se tiene, por lo que se tiene que hacer lo mejor que se pueda, es un compromiso que tengo y siento que no es algo del otro mundo”, dijo Villatoro.

En ese sentido, el nuevo DT de Guatemala aseguró que presentará su renuncia si no logra los objetivos: “Si no logro los objetivos que tenemos planteados, no hace falta que vengan y lo despidan a uno, hay que tener sangre en la cara y sería yo el que renunciaría”.