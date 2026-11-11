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La selección femenina de baloncesto de Alemania ha comenzado la fase de clasificación para el Eurobasket con una dolorosa derrota.

El equipo del seleccionador Olaf Lange, mermado por las bajas, perdió su primer partido tras el espectacular Mundial disputado en casa ante Hungría por 64-70 (33-41) y no pudo cumplir las grandes expectativas.

59 días después de acabar cuarta en Berlín, Leonie Fiebich, máxima anotadora alemana con 19 puntos, y sus compañeras cometieron demasiados errores ante una selección que había alcanzado los cuartos de final del Mundial. Sobre todo, les faltó acierto en ataque ante los 2.892 espectadores presentes en la Inselparkarena de Hamburgo. A Hungría le bastó una actuación sólida, mientras que el equipo de la DBB se desesperó por su escaso acierto en el tiro.

Tras el fallido debut ante el rival más fuerte del grupo sobre el papel, las alemanas jugarán el sábado en Dinamarca y después afrontarán otro partido a domicilio el martes en Portugal. Los partidos de vuelta de este grupo de cuatro equipos, del que los dos primeros obtendrán una plaza para el Eurobasket, se disputarán en febrero. La fase final tendrá lugar el próximo verano en Bélgica, Finlandia, Lituania y Suecia (del 16 al 27 de junio de 2027).

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Aunque estrellas como las hermanas Nyara y Satou Sabally y la capitana Marie Gülich tuvieron que causar baja por lesión, el miércoles por la noche pudieron jugar siete integrantes del equipo que disputó el Mundial, entre ellas todas las componentes del quinteto titular. Aun así, las cosas no salieron bien.

En el barrio hamburgués de Wilhelmsburg, ambos equipos protagonizaron de inicio un duelo abierto, con una clara apuesta por el ataque. Las húngaras comenzaron mejor. Fiebich dio a Alemania su primera ventaja (7-6) tras exactamente tres minutos, pero los lanzamientos precipitados y los errores técnicos hicieron que el equipo cerrara el primer cuarto ocho puntos por detrás (19-27).

Fiebich y sus compañeras lucharon bajo los aros, se lanzaron a por los balones y se acercaron hasta el 28-29 con un triple de Frieda Bühner al término de un parcial de 9-0 en dos minutos. Sin embargo, no lograron darle la vuelta al partido en ese momento. Aunque entraron algunos tiros lejanos, la desventaja al descanso era inevitable con un acierto de apenas el 40 % en los lanzamientos de dos puntos.

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En la segunda mitad se repitió la misma imagen: las húngaras no parecían en absoluto superiores, pero el partido no cambió de rumbo pese a la notable mejoría defensiva de Alemania. Demasiados tiros siguieron sin entrar en ataque, aunque Emily Bessoir acercó de nuevo al equipo hasta el 60-65 con dos triples consecutivos.