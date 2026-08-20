Leon Goretzka parecía tener donde elegir. Atlético de Madrid, Juventus de Turín, AC Milan, Inter de Milán... incluso el campeón inglés, el FC Arsenal, habría mostrado interés por el centrocampista en los últimos meses.

¿Y por qué no? Aunque Goretzka, en la última de sus ocho temporadas con el Bayern de Múnich, fue en la mayoría de los grandes partidos poco más que un espectador o entró desde el banquillo poco antes del final, seguía siendo una pieza importante en la planificación del técnico Vincent Kompany. Sobre todo en la Bundesliga, decidida desde muy pronto, el jugador de 31 años apareció con regularidad en el once inicial. Al final, sumó unos todavía notables 48 partidos en todas las competiciones, aunque su salida ya se había hecho pública en enero.

El exseleccionador Julian Nagelsmann incluso le dio a Goretzka, de forma indirecta, una garantía de titularidad para el Mundial en su muy comentada entrevista con kicker a comienzos de marzo. Aunque el exentrenador del Bayern no respaldó sus palabras con hechos en este y algunos otros casos, y finalmente Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic fueron los elegidos, eso subrayó la importancia que tenía entonces el futbolista nacido en Bochum.

Sin embargo, casi tres meses después de la bochornosa eliminación de la selección alemana, incluidas tres apariciones como suplente durante el torneo, la situación de Goretzka parece haber cambiado de forma radical. Ya apenas se puede hablar de la "situación privilegiada" como él mismo llamó todavía a su búsqueda de club en mayo. Tampoco de negociaciones concretas con un nuevo empleador. En lugar de eso, le ha llegado una amarga novedad: Goretzka está realmente sin club por primera vez en su carrera.

Novedad en su carrera: ¿por qué Leon Goretzka sigue sin club?

Las declaraciones realizadas recientemente por el experto en fichajes Gianluca Di Marzio hacen pensar aún más que la situación para Goretzka se está complicando poco a poco. El mercado de fichajes en las grandes ligas de Europa cierra el 1 de septiembre; para entonces, las principales competiciones ya habrán comenzado desde hace tiempo y los grandes clubes que juegan competiciones europeas deben cerrar sus plantillas poco después del cierre del mercado.

"En este momento no hay interés en Leon Goretzka", dijo el prestigioso periodista italiano al portal Wettfreunde. Tampoco parece estar en camino una firma en la Serie A, que durante mucho tiempo fue considerada como el destino probable del internacional, 73 veces internacional, mientras que Luka Modric, ya de 40 años, incluso renovó una vez más su contrato en Milán. Por otro lado, es "realmente extraño que esté sin contrato, porque es un jugador increíble".

El punto clave: al parecer, Goretzka estaría exigiendo demasiado en la cuestión salarial. En la prensa se ha hablado, entre otras cosas, de siete millones de euros netos por temporada y una generosa prima de fichaje de diez millones de euros. Eso significaría, a la inversa, que apenas estaría dispuesto a hacer concesiones. En Múnich, Goretzka habría cobrado supuestamente 13 millones de euros brutos. Demasiado, según criticaron no pocas veces quienes cuestionaban las renovaciones de Goretzka, Joshua Kimmich o Serge Gnabry, cerradas entonces tras el sextete y que dañaron de forma duradera la estructura salarial del club muniqués.

También fuera de Italia, los grandes clubes consideran aparentemente un salario así para Goretzka, pese a todas sus indiscutibles cualidades, como algo completamente utópico. Sencillamente, ningún club habría querido todavía ajustarse a sus pretensiones.

Aun así, el ejemplo del FC Chelsea deja claro que los jugadores mayores de 30 años todavía tienen mercado en Inglaterra. En medio de su frenesí comprador, el entrenador Xabi Alonso incorporó de forma totalmente sorprendente a dos "veteranos" en el delantero Danny Welbeck (35) y Jordan Henderson (36), que como Goretzka actúa en el centro. Sin embargo, las opciones son cada vez más escasas con el paso del tiempo. Da la impresión de que Goretzka casi depende de lesiones graves para encontrar sitio en un club con aspiraciones al título y presencia en competiciones europeas.

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Casi sin opciones: ¿se marcha ahora Leon Goretzka a Turquía?

Turquía podría ser una salida, una posibilidad que también puso sobre la mesa Di Marzio. "Porque allí se paga muchísimo dinero por los jugadores sin traspaso. Así que no me sorprendería que Goretzka se marche a la liga turca", dijo.

Este verano se ha acentuado aún más la tendencia de dar el paso a la Süper Lig incluso en plena madurez futbolística o mucho antes de alcanzar el cenit. Entre los ejemplos más destacados están Dusan Vlahovic (26, Besiktas de Estambul), Mason Greenwood (24), Nathan Aké (31, ambos en el Fenerbahçe de Estambul) o Mohamed Salah (34, Trabzonspor). El poder adquisitivo en el Bósforo parece mayor que nunca y el líder del sector, el Galatasaray de Estambul de Leroy Sané, compañero durante años de Goretzka, incluso ha permanecido completamente quieto hasta ahora.

En cambio, un traspaso a Estados Unidos o a Arabia Saudí es más que improbable. Él ya descartó este último destino en 2023. "Que algunos jugadores se sientan atraídos por allí en el otoño de su carrera es algo que les corresponde", dijo entonces a Sport1, antes de dejar claro: "Pero, personalmente, eso lo puedo descartar por completo. Preferiría claramente Bochum o Schalke".

Sin embargo, un regreso a su querido Ruhr tampoco parece ser un tema a día de hoy. En el VfL, eso sí, ya se hacen ilusiones con un reencuentro cuando Goretzka haya llegado dentro de unos años al auténtico otoño de su carrera. "Leon ha hecho sentir orgullosa a mucha gente en Bochum. Ahora volverá a jugar una vez más al máximo nivel antes de que, ojalá, regrese. Ese es nuestro gran deseo, y esperamos que también el suyo", dijo el director general deportivo Ilja Kaenzig en junio en Sport Bild.

Pero ahora mismo hay una gran incógnita sobre el lugar en el que Goretzka mostrará hasta entonces su clase, que sin duda sigue estando ahí, en ese citado "nivel". En el peor de los casos, esa novedad personal suya podría incluso convertirse en un estado permanente.

Leon Goretzka: datos de rendimiento en el Bayern de Múnich y en la selección alemana