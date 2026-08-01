Sacha Boey ha regresado este verano al Bayern de Múnich tras su cesión al Galatasaray de Estambul. Sin embargo, al parecer, que el francés haya vuelto al club bávaro no se debe a que el campeón turco ya no estuviera interesado en él, sino más bien a que la normativa de la plantilla en la Süper Lig impidió un fichaje definitivo.

Según informa Bild , el Galatasaray estaba en principio dispuesto a recuperar a Boey por una cantidad de traspaso de entre 10 y 15 millones de euros. No obstante, debido a la regla sobre extranjeros, al club solo le quedaba una plaza libre para un jugador extranjero. Como esa estaba prevista para otra posición, el Galatasaray acabó descartando el fichaje del lateral derecho.

Bayern de Múnich: todavía no aparece un comprador para Sacha Boey

Mientras tanto, Boey ya no tiene perspectivas deportivas en el Bayern de Múnich. El director deportivo Max Eberl dejó claro recientemente que el campeón récord está abierto a una venta tanto en el caso de Boey como en los de Bryan Zaragoza y Joao Palhinha. "Tenemos con Sacha, Bryan y Joao a tres jugadores con los que estamos muy abiertos a dejarlos salir", explicó Eberl en una ronda con los medios. El técnico de 51 años fue después todavía más claro: "Para los tres no habrá futuro en el Bayern. Si uno decide quedarse aquí, será relativamente duro y complicado para él, porque no va a desempeñar un papel importante".

Boey había llegado al Bayern de Múnich en enero de 2024 procedente del Galatasaray por unos 30 millones de euros, pero nunca logró asentarse en Múnich. En 38 partidos oficiales, el jugador de 25 años marcó un gol y dio seis asistencias. Su contrato se extiende hasta 2028. Actualmente, no se vislumbra ningún traspaso para el francés.