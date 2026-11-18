Compartir Sigue a GOAL en Google

El Aston Villa ha asegurado el futuro a largo plazo de Amadou Onana. El centrocampista ha firmado un nuevo contrato con el club de Villa Park pese a estar actualmente de baja por una lesión importante de rodilla.

Anuncios

Onana compromete su futuro con el club de Villa Park

El Aston Villa ha confirmado oficialmente que Onana ha firmado un nuevo contrato para prolongar su estancia en el club. El exjugador del Everton llegó a las Midlands Occidentales en el verano de 2024 en un traspaso de aproximadamente 50 millones de libras.

Su contrato anterior no vencía hasta 2029, pero esta renovación garantiza que seguirá siendo una figura central en el proyecto a largo plazo de Unai Emery.

Superar los contratiempos por lesión

La noticia del contrato llega en un momento personal difícil para Onana, que afronta una larga baja. El centrocampista sufrió una grave lesión del ligamento cruzado anterior mientras representaba a Bélgica en el Mundial , un problema que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego durante un periodo considerable.

Pese a su ausencia, el Aston Villa ha demostrado su plena confianza en su recuperación y en la importancia que tendrá para el equipo al ofrecerle estas condiciones mejoradas. El club actuó con decisión durante el mercado de fichajes de verano para cubrir su baja: incorporó a Joao Gomes procedente del Wolverhampton Wanderers y fichó a Leon Goretzka como agente libre.

Anuncios Anuncios

Construir el futuro

Onana es el último de una lista cada vez mayor de jugadores importantes que han reafirmado su compromiso con el Aston Villa en los últimos meses. Su firma llega poco después de las de George Hemmings y Victor Lindelof, que también han cerrado recientemente sus respectivas renovaciones con el club de la Premier League.

Related Topics

También se espera que Emiliano Buendia prolongue su estancia en Villa Park, mientras el club trabaja para cerrar un nuevo contrato para el entrenador Unai Emery.

El impacto de Onana en Villa Park

Onana ha disputado 72 partidos con el equipo de Emery, ha marcado siete goles y ha ayudado al club a conquistar la Europa League 2025-26, además de competir al máximo nivel en el fútbol nacional y europeo.

Anuncios

El Aston Villa ocupa actualmente la décima posición de la Premier League con 13 puntos. El equipo de Emery recibirá al Sunderland el sábado antes de viajar a Turquía el martes para enfrentarse al Galatasaray en la Champions League.