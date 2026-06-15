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Siep Engelen

Traducido por

Amad Diallo se convierte en el héroe de Costa de Marfil en el último suspiro

World Cup
Ecuador
Ivory Coast

Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador en el último suspiro, gracias a un gol de Amad Diallo. 

El partido fue de ida y vuelta. Bazoumana Touré inquietó con un disparo que fue más centro que tiro, pero Ecuador creó las ocasiones más claras. 

Enner Valencia falló tras un resbalón de Emmanuel Agbadou y su disparo se marchó alto. John Yeboah y Alan Minda impactaron el larguero, por lo que el 1-0 para Ecuador se resistió. 

Tras el descanso, los marfileños también rozaron el gol: Elye Wahi prolongó un centro, pero no pudo batir a Hernán Galíndez. 

Con el paso de los minutos, ambos equipos priorizaron no perder, pensando en los duelos ante Alemania y Curaçao. 

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Sin embargo, en el último minuto llegó el gol: tras una jugada de Wilfried Singo, Diallo remató a puerta y marcó el 1-0. Costa de Marfil celebró, mientras Ecuador se quedó con las manos vacías.

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