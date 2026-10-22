Alysson, la sensación del Aston Villa, expresa su alegría tras arrollar al Viking con una exhibición en la Champions League

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El joven Alysson, del Aston Villa, ha descrito su destacada actuación en la Champions League como un auténtico sueño hecho realidad tanto para él como para su familia. El extremo brasileño fue clave en una contundente victoria en Villa Park que permitió al equipo de Unai Emery mantener su pleno de victorias en la competición.

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Alysson brilla en Europa

La última joya brasileña del Villa, Alysson, no pudo ocultar su emoción después de ayudar al equipo de la Premier League a lograr una contundente victoria por 3-1 ante el Viking. El futbolista de 20 años fue el protagonista indiscutible del duelo de la Champions League: puso en apuros a la defensa noruega con sus arrancadas y su calidad técnica. Su aportación fue decisiva, ya que intervino en dos de los tres goles que dieron otros tres puntos a los locales.

La primera gran intervención del extremo llegó cuando, tras una de sus características arrancadas, recibió una falta dentro del área. Después de una breve revisión del VAR, el árbitro señaló penalti y Emi Buendía lo transformó con tranquilidad para doblar la ventaja del Villa. Alysson fue una amenaza constante durante toda la noche y acabó propiciando el tercer gol: su remate, desviado, terminó en la red y acabó con cualquier esperanza de remontada del Viking.

Emoción pura en Europa

Getty Images

Su actuación le valió el reconocimiento del club como mejor jugador del partido. La distinción individual puso el broche a una noche memorable para el Villa y marcó otro paso decisivo en su progresión en la competición europea. El joven se mostró visiblemente emocionado ante el ambiente electrizante de Villa Park. En declaraciones a VillaTV tras el encuentro, reflexionó sobre lo vivido y lo calificó como una auténtica «noche de ensueño» para él y su familia.

«Fue una noche de ensueño para mí, para mi familia», declaró a VillaTV. «Estoy muy orgulloso, tanto de mí como de mi equipo, de mis compañeros. La expresión es “noche de ensueño”. Para mí, es perfecto».

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La paciencia da sus frutos para el brasileño

Para Alysson, el tercer gol fue la culminación de su empeño por dejar huella ante la afición local. Aunque el tanto se atribuyó finalmente a un desvío del defensa Henrik Heggheim, el papel del brasileño en la creación de la ocasión fue innegable. Fue lo más cerca que ha estado el atacante de marcar por sí mismo en un partido europeo, y disfrutó claramente de la influencia que tuvo en el encuentro.

Al repasar su aportación individual en la segunda parte, el futbolista de 20 años se mostró satisfecho con su influencia en el resultado final. «Estoy muy contento», añadió el extremo al hablar del decisivo tercer gol. «Lo intenté varias veces durante el partido, así que estoy contento con esta jugada. Estoy muy contento».

Mantener la buena racha en todas las competiciones

Getty Images

La victoria deja al Villa en una posición inmejorable, con nueve puntos de nueve posibles en sus tres primeros partidos de la fase liga de la Champions League. Con sus aspiraciones europeas al alza y el pase directo a las eliminatorias ya al alcance de la mano, el Villa intentará aprovechar este gran impulso al volver a centrarse en la competición nacional. Llegará con una valiosa confianza al trascendental duelo de Premier League del sábado contra el líder, el Manchester City.