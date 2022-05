Polémica en Bolivia: Always Ready denuncia que Boca le regaló camisetas a los árbitros

Luego del ajustado e importante triunfo que consiguió Boca en la altura de La Paz para volver a ponerse en carrera en la Copa Libertadores, un video se viralizó rápidamente por las redes y su rival de turno Always Ready denunció que el club argentino le hizo regalos al árbitro antes del partido, actividad prohibida por CONMEBOL.

“La seguridad decomisó los obsequios que recibieron los Árbitros de Boca. CONMEBOL nos tiene prohibido dar obsequios a los árbitros”, señaló Andrés Costa, presidente de Always Ready, en declaraciones a TyC Sports, y agregó: “El problema no es con Boca. Sino con los árbitros que recibieron regalos”.

Always Ready denuncia que los árbitros del partido contra Boca a la cabeza del peruano Kevin Ortega recibieron regalos del equipo argentino antes del partido. pic.twitter.com/12t8CQqYjm — ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) May 5, 2022

En el video que empezó a circular en Twitter tras el partido, se puede ver a la policía boliviana en el vestuario de la terna arbitral, revisando distintas bolsas que tenían el logo de Boca y con camisetas xeneizes adentro. Información confirmada por el propio presidente de Always Ready, que también habló con Radio Mitre.

“Había un montón de obsequios que la policía ha incautado. Si CONMEBOL no sanciona al árbitro, sería cómplice. Se está haciendo un peritaje. Si hay obsequios, se está vulnerando el reglamento. Nosotros no denunciamos a Boca. Sí me siento perjudicado”, explicó Costa.

Por el momento, no se expresaron al respecto desde la CONMEBOL ni desde Boca. ¿Qué ocurrirá?