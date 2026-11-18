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Alvaro Cervera, entrenador del Tenerife, ha respondido con firmeza a Gerard Pique, propietario del Andorra, por sus críticas a la polémica sanción de 12 partidos impuesta al portero Jesus Owono. La discrepancia surge tras una trágica colisión en el campo que provocó la muerte de Jesus de Miguel.

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Cervera responde a los comentarios de Pique

Cervera ha respondido públicamente a Gerard Pique, propietario del Andorra, tras sus comentarios sobre una reciente sanción de 12 partidos . La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al portero del Andorra Jesus Owono tras una trágica colisión en el campo en Segunda División. El incidente, ocurrido el 2 de noviembre, provocó la muerte del delantero del Tenerife Jesus de Miguel, de 30 años .

De Miguel sufrió una parada cardíaca un día después de que Owono le golpeara en el pecho al salir para despejar el balón. Tras conocerse la larga sanción, Pique sostuvo que el castigo debía basarse en la acción futbolística en sí y no en sus devastadoras consecuencias. Esto llevó a Cervera a pronunciarse y a cuestionar la postura del propietario del Andorra sobre la jugada.

La defensa de los intereses del club

Cervera adoptó un tono mesurado al hablar de los comentarios del accionista mayoritario del Andorra. Reconoció que Pique probablemente estaba cumpliendo con sus responsabilidades como dirigente al pronunciarse contra la severa medida disciplinaria.

«No he visto el vídeo de Pique, pero he oído lo que dijo», explicó Cervera, según recoge ESPN. «Imagino que, como accionista mayoritario del Andorra, simplemente está haciendo su trabajo y tiene que defender a sus jugadores y a su club, y eso es exactamente lo que está haciendo».

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La acción sobre el terreno de juego, a debate

Owono recibió una tarjeta roja directa inmediatamente después de la colisión con De Miguel. El comité disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol justificó posteriormente la sanción de 12 partidos por conducta violenta y uso de fuerza excesiva. Ante la afirmación de Pique de que solo debía juzgarse la acción, Cervera discrepó con firmeza del exdefensa.

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«Pique ha dicho que se castigan las consecuencias, no la acción en sí, ¿verdad?», añadió Cervera. «Creo que debería fijarse en la acción en sí. No me he pronunciado públicamente, ni tengo intención de hacerlo, pero creo que se podría haber evitado; no creo que sea el tipo de cosas que vemos todos los días, como parece sugerir».

Seguir adelante tras la tragedia

Ambos clubes deben afrontar ahora el resto de sus campañas en Segunda División marcados por el dolor. El Tenerife tiene ante sí la enorme tarea de seguir jugando sin su delantero tras su trágico fallecimiento el 3 de noviembre.

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Mientras tanto, el Andorra tendrá que afrontar una parte importante de la temporada sin su portero. Owono deberá cumplir íntegramente su sanción de 12 partidos antes de poder volver a jugar.