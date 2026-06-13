Álvaro Arbeloa podría encontrar pronto un nuevo club tras su salida del Real Madrid

Según el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid, negocia con el Fulham. Las conversaciones avanzan rápido y ambas partes están cerca de un acuerdo.

En los últimos días, representantes del técnico español y el club londinense han mantenido conversaciones. Ambas partes se acercan cada vez más.

Quedan algunos detalles, pero confían en cerrar el acuerdo pronto. Las negociaciones continuarán en los próximos días.

Arbeloa reemplazó a Xabi Alonso en el Real Madrid en enero, pero no logró enderezar el rumbo del equipo.

El equipo terminó segundo en La Liga y cayó en cuartos de la Champions ante el Bayern Múnich.

Tras estos resultados, el presidente Florentino Pérez, recién reelegido, intervino y nombró a José Mourinho, quien inicia su segunda etapa.

Arbeloa busca ahora un nuevo proyecto y todo indica que será el Fulham, undécimo de la Premier League esta temporada.

Antes, Arbeloa se habría ofrecido al Bayer Leverkusen, pero el club alemán lo rechazó por falta de experiencia.