El Athletic de Bilbao asestó un duro golpe al Atlético de Madrid, tras arrollarlo (3-0) este sábado, en el marco de la cuarta jornada de LaLiga española, para que el conjunto vasco prolongue sus buenos resultados y logre su segunda victoria consecutiva.

La primera parte terminó con empate sin goles, antes de que el aspecto del partido cambiara por completo con el inicio del segundo tiempo, cuando Nico Williams abrió el marcador en el minuto 46, y a continuación Robert Navarro duplicó la ventaja apenas dos minutos después, aprovechando un pase decisivo de Iñaki Williams.

Diego Simeone intentó salvar la situación realizando cambios ofensivos, entre los que destacó la entrada del argentino Julián Álvarez en el minuto 60, en busca de recortar diferencias y devolver al Atlético de Madrid al ambiente del encuentro.

Pese al ingreso de Álvarez, el Atlético no logró cambiar el rumbo del choque, mientras el Athletic de Bilbao mantenía su presión y su dominio sobre el desarrollo del juego, beneficiándose del estado de confusión que mostraron los visitantes durante la segunda parte.

En el último minuto del tiempo reglamentario, Oihan Sancet dio la puntilla con el tercer gol, para completar el triplete de los locales y confirmar la amplia superioridad del Bilbao, entre las celebraciones de su afición en el estadio San Mamés.

Con esta victoria, el Athletic de Bilbao prolongó su fuerte arranque tras su triunfo ante el Celta de Vigo en la jornada anterior, mientras que el Atlético de Madrid encajó una abultada derrota que lo coloca ante tempranos signos de interrogación sobre su nivel ofensivo y su capacidad para competir esta temporada.