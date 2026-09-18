El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, continúa sus intensos preparativos para llegar al derbi de la capital ante el Real Madrid, después de que le apartara la lesión que sufrió durante el enfrentamiento de su equipo con el Liverpool en la Liga de Campeones, con un gran deseo de recuperar su presencia influyente sobre el terreno de juego.

Según el diario español "Marca", Álvarez intensificó sus entrenamientos individuales durante los últimos días, ya que realizó una sesión sobre el terreno de juego la mañana del viernes, antes de incorporarse a los entrenamientos colectivos, tras seguir trabajando durante el día de descanso destinado al equipo, con la esperanza de aparecer en el partido del derbi previsto para el domingo.

El delantero argentino se había alejado de las comparecencias ante los medios durante un tiempo, prefiriendo centrarse en recuperar su nivel y prepararse para el esperado enfrentamiento.

Álvarez situó el derbi al frente de sus objetivos, al considerarlo una oportunidad ideal para responder dentro del campo y recuperar los focos que lo acompañaron tras su llamativa actuación en el enfrentamiento de la temporada pasada.

El gol de Álvarez a la portería del Real Madrid de tiro libre, junto al doblete con el que condujo al Atlético a la victoria, sigue presente en la memoria de la afición del equipo y del propio jugador, que aspiraba a repetir aquella actuación en una nueva ocasión ante el rival tradicional.

Álvarez sufrió la lesión en el estadio "Anfield", pese a mostrar un nivel destacado y recibir amplios elogios como uno de los mejores jugadores del Atlético durante el partido.

Sin embargo, la sensación de cierta molestia generó preocupación dentro del vestuario, antes de que la resonancia magnética confirmara su lesión y lo obligara a ausentarse del enfrentamiento ante Osasuna, pese a sus intentos de regresar a tiempo.

Durante el periodo de recuperación, el jugador se sometió a un programa intensivo que incluyó entrenamientos en el gimnasio y sobre el terreno de juego, además del trabajo con los fisioterapeutas.

No obstante, el cuerpo médico trata su estado con cautela, para evitar el agravamiento de la lesión o su reaparición antes de completar su recuperación.

Los datos indican que la participación de Álvarez en el partido completo parece poco probable, pero se aferra a incorporarse a la lista del equipo, incluso si su participación se limita a los últimos minutos.

El jugador busca aprovechar cualquier oportunidad disponible para demostrar su disponibilidad y mostrar su compromiso en uno de los partidos más importantes de la temporada, sobre el césped del estadio "Metropolitano".