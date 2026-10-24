Álvarez rompe su largo silencio sobre el sueño del Barcelona: ¡si estuviera en su lugar, me enfadaría!

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, quiso enviar un mensaje a la afición de su equipo tras liderar a los rojiblancos en la victoria por 1-0 ante el Deportivo de La Coruña, después de anotar el único gol del encuentro con una magnífica asistencia de Grimaldo, lo que le valió el premio al mejor jugador del partido.

Julián Álvarez fue el centro de una de las cuestiones más polémicas durante el último periodo de fichajes, después de que el delantero argentino insinuara, durante el Mundial, su deseo de abandonar el Atlético de Madrid para cumplir su sueño (y fichar por el Barcelona).

Álvarez ofreció una destacada actuación en la línea de ataque y se movió con eficacia entre líneas, siendo el mejor jugador del Atlético en un partido que no tuvo mucho brillo ofensivo, logrando su segundo gol durante la presente semana.

Y hoy, tras anotar su primer gol en la Liga en el estadio Wanda Metropolitano, Álvarez quiso pedir disculpas a la afición del equipo por sus declaraciones anteriores.

El delantero argentino afirmó: "Quiero pedir disculpas a nuestra afición por mis palabras. Me equivoqué en la forma de expresarme y en el momento de las declaraciones, y entiendo su enfado; si yo estuviera en su lugar, también me sentiría enfadado, sobre todo por el apoyo que me han brindado constantemente".

Y añadió: "Las últimas semanas han estado llenas de apoyo, y ahora necesito centrarme en evolucionar y mejorar. Han estado a mi lado durante todo este tiempo, y ha llegado el momento de trabajar duro, porque tenemos por delante cosas muy importantes".

Sobre su estado físico y técnico, Álvarez explicó: "Me siento bien, y estoy agradecido a mis compañeros que me han apoyado y han estado mucho a mi lado. Trabajo para mejorar, y durante los últimos partidos he sentido una evolución a nivel físico y en el trato de balón".

El jugador también relacionó la estabilidad psicológica con el rendimiento dentro del campo, diciendo: "Cuando te sientes satisfecho en tu vida, eso se refleja en tu rendimiento en el campo y en todo. Pasamos mucho tiempo en casa, y todo lo que ocurre nos afecta, pero ahora me siento bien y preparado para competir por todo".

Álvarez concluyó sus declaraciones expresando su esperanza de recuperar la confianza de la afición, diciendo: "Esperamos ganarnos de nuevo su cariño, a través del trabajo duro y la humildad, y agradecerles todo lo que nos han dado durante este periodo".