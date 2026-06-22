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Hussein Hamdy

Traducido por

Álvarez: «Quiero dejar el Atlético para cumplir mi sueño... y esperamos no enfrentarnos a esta selección»

Julián Álvarez
L. Messi
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La operación del año

Julian Álvarez, delantero de Argentina, se mostró satisfecho con el inicio de los «bailarines del tango» en el Mundial de 2026.

Lionel Messi guió a la Albiceleste a una valiosa victoria 2-0 sobre Austria en la segunda jornada del grupo.

En declaraciones a la emisora española Cope, Álvarez afirmó: «Hemos empezado muy bien, pero es muy difícil y debemos seguir así».

Alabó a Messi, quien a punto de cumplir 39 años sigue batiendo récords: «Es algo increíble; ya no hay palabras».

Destacó que el valor del capitán se ve cada día: «Lo vemos y, tras tantos años, sigue haciendo magia. Es el mejor de la historia y tratamos de disfrutar de su presencia».

Sobre los posibles rivales en rondas siguientes, mencionó a España y Uruguay y admitió: «Si se puede evitar a España, mejor; sabemos que es un rival muy fuerte».

Eso sí, estamos preparados para cualquier desafío. Para llegar a la final hay que ganar todo, así que debemos centrarnos en nosotros e ir paso a paso».

Rechazó considerar a Argentina como la gran favorita: «Hay muchas selecciones fuertes, pero aspiramos a cumplir ese gran sueño».

Sobre su futuro en el Atlético, añadió: «Lo mejor es marcharme, quiero cumplir mi sueño».

Real Madrid y Barcelona ofrecieron ficharlo, pero el Atlético rechazó las propuestas.

Y sentenció: «No quiero esconderme ni fingir. He hablado con los responsables del Atlético y creo que lo mejor para todos es que me vaya».

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