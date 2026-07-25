El delantero argentino Julián Álvarez tiene la intención de intensificar su crisis con el Atlético de Madrid durante los próximos días, a través de un enfrentamiento directo con la directiva del club y la emisión de un segundo comunicado público que confirme su deseo de marcharse, en un último intento por forzar a los "rojiblancos" a aceptar la oferta del Barcelona y permitirle cumplir el sueño de su infancia de vestir la camiseta del club catalán.

El diario español "Sport" afirmó que "la Araña" comunicó al Barcelona su estrategia dual para cerrar el traspaso antes de la fecha de inicio de los entrenamientos con el técnico Diego Simeone, el próximo 10 de agosto, ya que planea moverse a finales de julio o, a más tardar, a principios de agosto, ante la escasez de tiempo restante antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Un sentimiento de traición que empuja a la rebeldía

Álvarez siente una gran decepción después de haber recibido una promesa de la directiva del Atlético de Madrid de negociar en caso de que llegara una buena oferta, pero el club español rechazó de forma categórica la oferta del Barcelona pese a su atractivo valor económico, y se mantuvo firme en su postura de no desprenderse de su estrella, lo que llevó al jugador a sentirse traicionado y aumentó su determinación de marcharse.

Álvarez ya había dado su primer paso durante su participación en el último Mundial, cuando declaró públicamente: "Hablé con los responsables del club, con aquellos con los que tenía que hablar. Creo que el traspaso es lo mejor para todos, y quiero cumplir mi sueño", en clara alusión a su enorme deseo de incorporarse al Barcelona.

El desplome del sustituto del Arsenal refuerza el único destino

La situación se complicó tras el desplome de la oferta del Arsenal inglés, que contemplaba el traspaso del sueco Viktor Gyökeres al Atlético en una operación de intercambio, después de que los "gunners" cambiaran sus planes y convirtieran a Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid, en su primer objetivo para reforzar la línea de ataque, lo que cerró la puerta a cualquier posible sustituto de Álvarez.

Sin embargo, la retirada del Arsenal no cambió nada en las convicciones de "la Araña", que insiste en que el Barcelona es su único destino, en su afán por cumplir el sueño de su infancia de seguir los pasos de su ídolo y compañero en la selección argentina, Lionel Messi, a quien imitaba mientras vestía los colores del Blaugrana en las calles de Argentina.

El obstáculo de la astronómica cláusula de rescisión

Pese a la dificultad de enfrentarse a su club actual, Álvarez es consciente de que se ve obligado a presionar con fuerza para forzar al Atlético a negociar, especialmente ante un contrato que se extiende hasta el año 2031 y una astronómica cláusula de rescisión que alcanza los 500 millones de euros, lo que hace que sus opciones sean limitadas y le impone dar pasos decisivos para conseguir lo que considera un derecho legítimo tras haber recibido promesas que no se cumplieron.

El Barcelona a la expectativa

Por su parte, el Barcelona sigue esperando el movimiento decisivo de Álvarez, después de haber enviado una oferta oficial al Atlético de Madrid hace unos días, pero se niega a presentar una nueva oferta económica antes de que el jugador se mueva por sí mismo para romper el estancamiento, ya que el director deportivo y el cuerpo técnico consideran que el delantero argentino es la opción ideal para elevar al equipo a otro nivel. Sin embargo, la pelota está ahora en el tejado de "la Araña", a quien se le exige una resolución rápida.