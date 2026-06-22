Álvarez: «Disfrutamos de la magia de Messi... y queremos evitar a esta selección»

Julian Álvarez, delantero de Argentina, se mostró satisfecho con el inicio de los «bailarines del tango» en el Mundial de 2026.

Lionel Messi guió a la Albiceleste a una valiosa victoria 2-0 sobre Austria en la segunda jornada del grupo.

Álvarez, en declaraciones a la emisora española «Cope», afirmó: «La verdad es que hemos empezado muy bien, pero es muy difícil y tenemos que seguir por este camino».

Alabó a Messi, quien a punto de cumplir 39 años sigue batiendo récords: «Es algo increíble; ya no hay palabras».

Añadió que el valor de Messi se nota cada día: «Lo vemos y, tras tantos años, sigue haciendo magia. Es el mejor de la historia y tratamos de disfrutar de él».

Sobre los posibles rivales en rondas futuras, mencionó a España y Uruguay, y admitió: «Si se puede evitar a España, mejor; sabemos que es un rival muy fuerte».

Eso sí, estamos preparados para cualquier desafío. Para llegar a la final hay que ganar todo, así que debemos concentrarnos en nosotros y avanzar paso a paso».

Finalmente, rechazó que Argentina sea la gran favorita y sentenció: «Hay muchas selecciones fuertes, pero queremos hacer realidad ese sueño».