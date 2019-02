Alvarado está habilitado en Alajuelense, pero no podrá jugar el clásico

El arquero recibió la habilitación de FIFA, aunque no fue suficiente para entrar en la convocatoria de Hernán Torres frente a Saprissa.

Esteban Alvarado necesitaba una respuesta de FIFA tras su salida de Trabzonspor, en Turquía, y finalmente consiguió la habilitación para disputar el torneo Clausura 2019 en el fútbol de Costa Rica.

No obstante, el arquero no ingresó en la lista de convocados del colombiano Hernán Torres para el duelo de este sábado, en el clásico contra Saprissa.

Alvarado se había desvinculado de Trabzonspor, el pasado 19 de diciembre, de forma unilateral después de no haber tenido respuesta ante la deuda del club con él. Alajuelense informó sobre su contratación a fin de año, pero recién este viernes tuvo el visto bueno de FIFA.

“Es un día muy especial. La situación del pase, más o menos tenía programado que iba a tardar cierto tiempo, pero no llegaba y no llegaba, se posponía la decisión de FIFA y en estos días, como todo ser humano, empezaba a impacientarme, pero me sorprenden con que ya está todo listo, gracias a Dios”, dijo el guardameta en el programa radial de la Liga.