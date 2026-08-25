El carrusel de porteros en el Eintracht Frankfurt vuelve a acelerarse de forma considerable en los días previos al arranque de la Bundesliga. Era algo previsible, como muy tarde después de la goleada por 0-7 en el amistoso contra el Brentford, porque el técnico Adi Hütter dejó claro internamente a continuación que no quería arrancar la temporada ni con Kaua Santos ni con Michael Zetterer como número uno y, posteriormente, Noah Atubolu, del SC Friburgo, apareció en el radar del SGE como candidato deseado.

Al contrario de lo que afirmó recientemente su representante, al menos Zetterer sí está realmente a punto de fichar por el Leeds United. Así lo informa kicker. Según ese medio, una visita de Zetterer a Leeds durante el fin de semana habría provocado un cambio de postura. El guardameta, de 31 años, ahora sí contemplaría un traspaso a la Premier League como suplente de James Trafford. La cantidad prevista como traspaso sería de cinco millones de euros. Exactamente esa fue la suma que el Frankfurt pagó a Werder Bremen por Zetterer el pasado verano.

¿Significa ahora la salida de Zetterer que el camino queda libre para Atubolu rumbo a la metrópoli de Hesse? No del todo. Aunque el jugador de 24 años sigue siendo la solución preferida del Eintracht para la titularidad en la portería esta temporada, las negociaciones con el SC Friburgo podrían resultar complicadas.

¿Fichaje de Noah Atubolu? El Eintracht Frankfurt mira a grandes clubes europeos

Según kicker, se considera extremadamente improbable que el Eintracht pueda, o quiera, poner sobre la mesa los al menos 15 millones de euros que se exigen por Atubolu. Últimamente se ha planteado un modelo de traspaso especial, según el cual Atubolu renovaría su contrato en Friburgo y después se marcharía cedido al SGE, que a su vez aceptaría una obligación de compra.

Debido a la complejidad de la situación, la mirada de los responsables del Eintracht en torno a Markus Krösche, en busca de alternativas más económicas, se dirigiría ahora a los banquillos de grandes clubes internacionales. Según esta información, el foco estaría especialmente en el SSC Nápoles y en clubes de Londres no identificados por su nombre.

En el Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, fichado por mucho dinero apenas la pasada temporada, aparentemente ha perdido por ahora el duelo con Alex Meret por un puesto como titular bajo palos. En el arranque de la temporada, al menos, fue Meret, de 29 años, quien estuvo en la portería contra el Génova. En el Arsenal, Kepa Arrizabalaga, en su día el portero más caro del mundo, es solo el número dos por detrás de David Raya. En el Chelsea, Robert Sánchez es el número uno y Mike Penders el número dos. En el Tottenham, el veterano Martin Dubravka, de 37 años, ocupa la posición de suplente de Antonin Kinsky.

Sin embargo, es posible que el SGE también tenga que buscar todavía un número dos, ya que una temporada en el banquillo para Kaua Santos, de solo 23 años, sería un año perdido. "Si todavía se le abre alguna puerta al brasileño en algún sitio, podría producirse una gran carambola de porteros", escribe kicker.

Una alternativa en ese sentido también podría ser Florian Kastenmeier, que actualmente sigue sin equipo. El ex capitán del Fortuna Düsseldorf ya había recibido numerosas ofertas, pero las rechazó todas, por ejemplo de Werder Bremen, Hertha BSC o Hannover 96. Está por ver si el jugador de 29 años considera más atractiva una función de suplente que un puesto de titular en Berlín. Más bien, Kastenmeier tendría intención de marcharse al extranjero, aunque allí, según se comenta, en estos momentos hay poco movimiento.

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